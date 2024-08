wahrscheinlich war es Zufall. Als ich neulich mit dem Fahrrad auf der Wasserfallbrücke über die Alte Elbe fuhr, flog doch glatt eine Wespe unter mein Oberteil und stach zu. Das war schmerzhaft.

Genau so wie der Blick auf die derzeit stark ausgedehnten Sandbänke im Altarm der Elbe. Es ist mir nicht begreiflich, wie das ein gesunder Fluss sein kann, wenn er durch Wehr und Sedimentanspülungen zunehmend zum Erliegen gebracht wird. Ich mag die Alte Elbe, sehr sogar.

Immer wenn ich die Kaiser-Otto-Brücke oder Wasserfallbrücke passiere, will ich kurz innehalten und dem Wasser nachschauen. Als es kürzlich möglich war, für einen Tag legal in dem Fluss zu schwimmen, bin ich selbst einmal reingesprungen. Das war nur schön, eine nasskühle Umarmung. Da waren kurz alle Sorgen weg.

Ein Traum wäre, irgendwann mit einer Segeljolle zwischen Cracauer Wehr und Rotehornparkspitze zu schwimmen. Nur mit dem Wind als Antrieb, vielleicht von Möwen umflogen. Aktuell wäre das aber ein kurzer Ausflug bis sich das Schiff im Sand festfährt. Also genügt mir vorerst das Verweilen am Elbufer im Abendlicht.

Ob an der Alten Elbe oder anderswo - ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was das Wochenende bringt

Duell der Feuerwerker: Im Elbauenpark steigen am heutigen Sonnabend ab 18 Uhr die Pyro Games. Das Publikum darf sich auf glitzernde Sterne, leuchtende Kometen und blühende Feuerwerksblüten freuen, die dann den nachtblauen Himmel über der Parklandschaft erleuchten sollen.

Manga und Cosplay im Amo: Das Amo Kulturhaus in der Erich-Weinert-Straße 27 wird an diesem Wochenende zum Mekka für Fans der japanischen Pop-Kultur. Bei der Contaku können die neuesten Anime- und Mangaveröffentlichungen entdeckt werden, Workshops besucht oder Cosplay begutachtet werden.

Wo Bingo auf Party trifft: Das Volksbad Buckau lädt am heutigen Sonnabend, 10. August, zum „bunt-verrückten Bingo-Abend“. Los geht es um 18.30 Uhr in der Karl-Schmidt-Straße 56. Der Eintritt zur „GlitzerBINGO-Show“ ist frei, Lose können vor Ort käuflich erworben werden.

Flohmarktzeit in Salbke: An diesem Sonntag, 11. August, gibt es in Magdeburg-Salbke wieder einen Flohmarkt. Ab 8 Uhr bauen die Händler ihre Stände auf dem Lidl-Parkplatz in Alt Salbke 50 auf. Das eigentliche Markttreiben soll ab 9 Uhr starten und ist bis 14 Uhr angesetzt.