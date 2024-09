Urlaub ist eine feine Sache. Man kann entspannen oder aktiv sein – oder beides. Für letzteres hatte ich mich jüngst entschieden und mich von einer dieser neumodischen und speziell für Reisen entwickelten App von der Abfahrt bis zur Rückkehr begleiten lassen.

So wurde (fast) alles protokolliert, was man denn an den freien Tagen so trieb. Die kleinen Handyprogramme maßen dabei jeden Meter und jedes Land, durch das man sich bewegte. Nach meiner Tour durch Südeuropa mit mehreren Stationen wurde mir am Ende daher digital quittiert: „Sie haben zwei Prozent der Welt gesehen“.

Ob das nun viel oder wenig für 14 Tage Reisen ist, kann ich nicht so richtig einschätzen. Interessant, lehrreich und erholsam war die Tour aber allemal.

Dank der App weiß ich aber nun auch: Noch 49 Urlaube wie diesen mit einer Mischung aus Ruhe und Aktivität - und ich habe die ganze Welt gesehen. Das ist doch mal ein Ziel, oder?

In diesem Sinne und mit vielen Grüßen

Rainer Schweingel

Tipps zum Tag

Verkehr: Die Straßensperrung in der Schilfbreite wegen einer geplatzten Rohrleitung soll am Donnerstag gegen Mittag aufgehoben werden. Das erklärte eine SWM-Sprecherin auf Volksstimme-Nachfrage. Bis dahin nimmt die Buslinie 57 zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Sket Industriepark und Freibad Süd eine Umleitung über die Salbker Straße. Die Haltestellen Hopfenbreite und Schilfbreite können laut MVB nicht bedient werden. Auf der Umleitung werden die Haltestellen Freibad Süd (auf der Leipziger Chaussee) und Salbker Straße (Ersatzhalt Höhe Bernhard-Kellermann-Straße) angefahren.

Bauen: Am heutigen Mittwoch lädt der Fachdienst Bauleitplanung zu einer Bürgerversammlung in die Mensa des Baudezernats. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Straße An der Steinkuhle 6. Es soll der aktuelle Stand des B-Plans „Halberstädter Chaussee — Hängelsbreite“ vorgestellt werden. Auf einem circa 17.500 Quadratmeter großen Areal östlich des Birnengartens in Ottersleben soll ein neues Wohngebiet entstehen. Bürger können dazu ihre Hinweise geben.

Ausgehtipp: Veikko Jungbluth hat in Brigadebüchern, Schülerzeitungen und weiteren Originaldokumenten aus der DDR gestöbert und Beispiele in einem E-Book zusammengefasst. Unter dem Titel „40 Jahre unvergessen, Ernstes und Heiteres aus dem Leben der Menschen im Osten“ lässt er den Alltag in der DDR in der Stadtbibliothek anhand von Zeitzeugnissen lebendig werden. Lesung heute in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 um 17 Uhr.