mit dem Weihnachtsbaum ist das ja so eine Sache. Was der eine als Krücke bezeichnet, ist für den anderen ein ansehnliches Prachtexemplar. Menschenmassen stöbern daher mehr oder weniger motiviert durch die tannenbestückten Verkaufsstände und freuen sich, am Ende einen geeigneten Träger für die Lichterkette gefunden zu haben.

Lichterkette? Äh, wo war die doch gleich? Und wie hatte man vergangenes Weihnachten eigentlich aufgewickelt? Falls es da bei Ihnen klingelt, erzähle ich aus eigener Erfahrung: Nicht nur der Kauf des Baumes kann zu einer Herausforderung werden, sondern auch seine Bestückung. Was dafür benötigt wird, sollte man deshalb nicht erst Heiligabend suchen, sondern schon weit vorher. So kann man noch reagieren, neu kaufen oder sich gemütlich der Entfitzung der Lichterkette vom vergangenen Jahr hingeben - gleich gepaart mit einem Weihnachtswunsch für kommendes Jahr: Dieses Mal aber wirklich die Lichterkette nach Gebrauch ordentlich zusammenrollen, damit sie beim Auspacken 2026 keinen Stress macht.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Laufen: 40.000 Besucher waren schon da, Sie noch nicht? Dann hin zu Lumagica im Elbauenpark. Sie verwandelt den Elbauenpark auch in diesem Jahr in ein funkelndes Lichtermeer. Zum vierten Mal ist die Open-Air-Installation täglich ab 16.30 Uhr zu sehen. Der Rundkurs beginnt am Eingang Rosengarten nahe der Bus- und Straßenbahnhaltestelle Messegelände/Elbauenpark und führt auf 2,2 Kilometern vorbei an rund 400 Lichtobjekten. Etwa 20 Kilometer Kabel sorgen dafür, dass der Park in ein farbenfrohes Spiel aus Figuren, Tieren und Landschaften getaucht wird.

Tanzen: Immer montags und damit auch heute trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum gemeinsamen Tanzen. Nächster Termin ist heute im Moritzhof am Moritzplatz 1. Beginn ist um 19.30 Uhr. Nach einem Aufwärmen, kurzen Wiederholungen und Hinweisen für Einsteiger startet ab etwa 20.15 Uhr das Social Dancing. Der Abend bietet Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre die Vielfalt des Swing zu erleben.

Zuhören: Zum Leben und Wirken Werner Seelenbinders rückt eine Finissage in der Zentralbibliothek am Breiten Weg 109 in Magdeburg den Blick auf die unterschiedliche Wahrnehmung des Ringers in Ost und West. Prof. Dr. Oliver Rump von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin schildert die Entwicklung eines Projekts, das sich seit 2018 mit der Biografie des 1904 geborenen Sportlers und politischen Gegners des NS-Regimes befasst. Seelenbinder wurde 1944 im Zuchthaus Brandenburg-Görden hingerichtet und 2008 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Die Ausstellung entstand als Recherche- und Forschungsarbeit von Studierenden und wurde Ende 2023 gemeinsam mit dem Leipziger Verein "rasenballisten" in eine Wanderausstellung überführt. Heute ab 17 Uhr ist die Gelegenheit, Einblicke in die Ergebnisse dieser langjährigen Arbeit zu erhalten und Fragen zur Rezeptionsgeschichte zu erörtern.