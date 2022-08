Intel-Ansiedlung gibt Hoffnung für Schrotthäuser

zweieinhalb Jahre begleitet uns die Corona-Pandemie nun schon. Im vergangenen Winter gab es in Magdeburg und anderen Städten Sachsen-Anhalts teils massive Proteste gegen die Corona-Politik. Während andere Länder es mit den Corona-Regeln inzwischen locker nehmen, streitet Deutschland weiter fast täglich über die Infektionsschutzregeln für den Herbst und den Winter. Sollten sich alle eine weitere Booster-Impfung geben lassen oder reichen die bisherigen Impfungen? Brauchen wir wieder eine Maskenpflicht in den Schulen? Und welche Figur gibt der SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in dieser Situation ab.