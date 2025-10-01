können so Freundschaften, Ehen oder Brüderschaften scheitern? Angesichts des Engagements, mit dem da diskutiert wurde, möchte ich nicht nur meinen: ja. Ich möchte meinen: Auf jeden Fall!

Worum geht's? Bei einer Einladung zum Geburtstag saß man so friedlich beieinander, erheiterte sich gegenseitig mit der einen oder anderen Anekdote und lobte das Essen der Gastgeberin. Und dann kam das Thema auf: Wie heißen sie denn nun wirklich, diese Würstchen, die eingeschnitten und dann erhitzt absonderliche Formen annehmen? Igelwurst? Unter diesem Begriff habe ich das schon mal serviert bekommen. Aber Krakenwurst? Da hätte ich jedenfalls erst einmal an eine Art Fischfrikadelle im Darm mit Meeresfrüchten statt eben mit Fisch gedacht. Und Bäumchenwurst? Nie gehört. Wieder hätte ich nur raten können. Und dann wurde da noch der Begriff Bärentatzen ins Rennen gebracht. Da hätte ich auf jeden Fall falsch gelegen und eher ein Feingebäck dahinter vermutet.

Gut, wenn man sich auf solche Diskussionen nicht einlassen muss, da man eh den Bratklops bevorzugt. Oder wie heißt der gleich noch anders?

Hier ist was los in Magdeburg

Kabarett: In der Leiterstraße 2a präsentiert die Magdeburger Zwickmühle derzeit ihre Polit-Satire „Wir sind gegen dafür“. Vorstellungen gibt es am 1. und 9. Oktober, am 20. November und 17. Dezember um 15 Uhr sowie um 20 Uhr am 8. und 31. Oktober, am 1., 7., 15., 20., 28. und 29. November sowie am 12. und 27. Dezember.

Lesung: Moral – ein Begriff, der heute oft verspottet wird und im öffentlichen Diskurs schnell in Verruf gerät. Genau damit beschäftigt sich Autorin Anne Rabe in ihrer Lesung „Das M-Wort – Gegen die Verachtung der Moral“, die heute um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 stattfindet.

Comedy: Mandy Partzsch und Erik Lehmann stehen wieder gemeinsam auf der Bühne. Heute um 20 Uhr präsentieren sie im Theater im Hundertwasserhaus, der Grünen Zitadelle in Magdeburg im Breiten weg 8a, ihr Programm „Paarshit pur – Unterwegs mit leichtem Gepäck“.

Kabarett: Tobias und Sebastian Hengstmann stehen mit ihrem Programm „Wir müssen immer lachen“ im Kabarett „… nach Hengstmanns“ auf der Bühne am Breiten Weg 37 in Magdeburg. Es verbindet Musik, Improvisation und Lesung, zudem erschien zur Premiere ihr zweites Buch mit gleichem Titel. Heute treten die Hengstmann-Brüder von 19.30 bis 21 Uhr auf.