Die Trikots sind gewaschen, die Schals wieder eingerollt, und die Fernbedienung wirkt plötzlich arbeitslos – es ist Sommerpause. Für Fußballfans wie mich fühlt sich das Saison-Ende jedes Jahr ein bisschen an wie ein Abschied auf Zeit. Keine hitzigen Diskussionen mehr am Montagmorgen und keine Nervenschlachten bei Flutlicht am Samstagabend.

Doch inmitten dieser fußballfreien Wochen entsteht auch etwas Schönes: die Vorfreude auf etwas Neues. Plötzlich interessieren uns wieder Testspiele gegen Regionalligisten, Transfergerüchte werden zum täglichen Frühstück, und selbst das Trainingslager des Lieblingsvereins bekommt plötzlich Vip-Status.

Aber vielleicht liegt genau darin der Zauber? Fußball ist mehr als 90 Minuten – es sind die Emotionen und das Miteinander. Was ich Ihnen eigentlich damit sagen will: Durchatmen, Sonne tanken und den Sommer genießen – die Saison 2025/26 kommt schneller, als der Rasen nachwächst.

Liebe Grüße

Tim Müller

Was ist heute los in Magdeburg?

Für die ganze Familie: Am 23. Mai beginnt um 18 Uhr am Haupteingang des Zoos, der sogenannten Zoowelle, eine Abend-Safari. Die geführte Tour erstreckt sich über etwa eineinhalb Stunden und richtet sich an Besucher ab sechs Jahren. Die Führung bietet Einblicke in das Verhalten von Elefanten, Affen und weiteren Tierarten in der Abenddämmerung. Dabei wird erläutert, wie sich verschiedene Spezies an den Wechsel zwischen Tag und Nacht anpassen und welche Routinen sie zum Sonnenuntergang entwickeln. Der Einlass zur Abend-Safari ist ausschließlich zum genannten Zeitpunkt möglich. Der Ticketpreis beträgt 20 Euro pro Person und beinhaltet den Zooeintritt ab 18 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf auf der Internetseite des Magdeburger Zoos erhältlich.

Besonderes Schauspiel: „I Capuleti e i Montecchi“ ist eine Oper in zwei Akten von Vincenzo Bellini, das auf der Novelle „Der tragische Tod zweier unglücklicher Liebender“ von Matteo Bandello basiert. Die letzte Aufführungder Spielzeit beginnt am 23. Mai 2025 um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9. Inhalt der Oper ist die Geschichte von Romeo und Julia, wobei hier besonders die letzten 24 Stunden des tragischen Liebespaares in den Fokus rücken. Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Führung: Am 23. Mai beginnt um 18.30 Uhr eine geführte Tour durch den Stadtteil Buckau, die sich mit dessen Entwicklung von einem industriell geprägten Ort hin zu einem Zentrum für Kunst und Kultur befasst. Im Mittelpunkt der Tour steht die Transformation des Stadtteils, der einst durch große Fabrikanlagen geprägt war und sich inzwischen zu einem vielfältigen Quartier mit kreativem Potenzial gewandelt hat. Treffpunkt ist der Thiemplatz, das Ziel liegt am Buckauer Engpass.