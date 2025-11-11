Geheimwahl im Stadtteil mit Verlierer / Ideen für Getec-Arena: So machen es andere

mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit wird Licht ja immer wichtiger. Nicht nur, um auch was zu sehen, sondern auch fürs Gemüt. Warmes Licht macht die Abende daheim doch gleich viel heimeliger und gemütlicher. Kerzen sind da zumindest bei mir die Wahl der behaglichen Lichtquelle.

Allerdings hat es mich schon seit einiger Zeit geärgert, wenn die Kerzen nicht richtig runterbrannten. Oft war noch etliches Wachs übrig geblieben. Und viel zu schade, es zu entsorgen. Also hab ich mir mit einen zwei kreativ eher linken Händen ein Herz gefasst, ein paar Dochte gekauft und schmelze die Kerzenreste nun selbst ein. Während das Einschmelzen im Wasserbad noch der einfachste Teil des neuen „Hobbys“ war, hab ich wohl das mit dem Docht noch nicht so richtig raus.

Der saß zwar in meinen Augen perfekt. Doch als ich meine erste Kreation der „Sammelsuriumkerze“ anzündete, brannte die zwar auch eine Weile prima vor sich hin, doch am Ende blieb wieder ein größerer Teil übrig.

Ich glaube, ich muss da noch üben. Das mit dem Einschmelzen habe ich ja wenigsten schon raus.

Mit kreativen Grüßen

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Vortrag: Die Fachgruppe Entomologie widmet sich heute dem Thema „Naturnahe Gärten und ihre Bestäuber“. Dana Fabienne Liebke stellt ab 18 Uhr im Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 die Ergebnisse der Sommerexkursion 2025 vor und zeigt, welche Insektenarten in unterschiedlichen Gartenstrukturen beobachtet wurden.

Kino: Mit „Herz aus Eis“ eröffnet das Studiokino Magdeburg am heutigen Dienstag um 19 Uhr die Filmkunsttage Sachsen-Anhalt. Die französische Regisseurin Lucile Hadžihalilovic erzählt in der deutschen Synchronfassung eine Geschichte, die sich frei an Hans Christian Andersens Märchen „Die Schneekönigin“ anlehnt.

Kino II: Das OLi-Kino Magdeburg zeigt heute die französische Komödie „Ein Käfig voller Narren“ von Édouard Molinaro aus dem Jahr 1978. Der Einlass im OLi-Kino, Olvenstedter Straße 25a, beginnt um 18 Uhr. Ab 19 Uhr läuft der 100 Minuten lange Film, der mit viel Situationswitz eine Familiengeschichte an der Côte d’Azur der 70er Jahre entfaltet.