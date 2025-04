für zwei Wochen war ich nun „Hunde-Kita Bellon“ oder besser: Pflegemama einer kleinen Schnauzer-Pudel-Hündin namens Lily. Da ich sie an diesem Wochenende wieder an ihre Eltern übergebe, endet meine zweiwöchige Schnupperphase. Eine schöne Zeit neigt sich dem Ende zu. Wir hatten viel Spaß, ich war viel an der frischen Luft, hatte immer eine Begleiterin und da sie noch ein recht junger Hund ist, hatte ich immer was zu lachen – schließlich hat sie noch einige Flausen im Kopf.

Lily (rechts) mit ihrer neuen Freundin, Hütenhunddame Ace. Foto: Lena Bellon

Der Aufwand hielt sich ebenfalls in Grenzen, da sie bereits erzogen ist und insgesamt würde ich sie als pflegeleicht bezeichnen. Es gibt aber ein großes Aber. Alleine ist das sehr viel Verantwortung. Ein Vollzeitjob, der oft keine festen Arbeitszeiten kennt, ist mit einem Hund kaum möglich. Auch wenn ich sie zu vielen Interviewpartnern sogar mitbringen durfte, Immer im Homeoffice zu arbeiten ist nicht mein Ding.

Zu zweit, wenn man unterschiedliche Arbeitszeiten hat, ist das mit ein bisschen Organisation gut möglich. Sich für bestenfalls 13 Jahre an einen Hund und eine zweite Person zu binden, ist jedoch aktuell leider keine Option für mich.

Liebe Grüße + ein schönes Wochenende!

Lena Bellon

Das bietet Magdeburg am Wochenende:

Für Familien: Heute findet in der Stadtteilbibliothek im Flora Park, Olvenstedter Graseweg 37, von 10 bis 12 Uhr ein Familienfest statt. In den Osterferien können Kinder zudem dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr kostenlos basteln.

Für Konterliebhaber: Der Song „Rescue Me“ war und ist zweifellos ein Hit. Doch die Band „Bell Book & Candle“ hat noch so viel mehr zu bieten. Und das stellt sie heute ab 20 Uhr im Theater der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8a, unter Beweis. Seit 1994 hat die Band rund 1.800 Konzerte weltweit gespielt, über 100 eigene Songs geschrieben und sechs Studioalben veröffentlicht. Jetzt, 2025, sind Jana Groß, Andy Birr und Hendrik Röder neben Klassikern auch mit frischen, exklusiven Songs und einer Auswahl aus ihren gesamten Studioalben auf der Bühne. Tickets für das heutige Konzert gibt es ab 43,60 Euro.

Für Flohmarktgänger: Der erste Salbker Flohmarkt in diesem Jahr findet an diesem Sonntag auf dem Lidl-Parkplatz, Alt Salbke 50 statt. Beginn ist um 9 Uhr, aufgebaut werden kann ab 8 Uhr. Eine Anmeldung ist für alle Flohmärkte unter flohmarkt@bv-swf.de möglich. Die Standgebühr beträgt 15 Euro für einen Drei-Meter-Stand. Stände von Kindern kosten 50 Cent pro Meter.