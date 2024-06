der Norden gilt als Region, in der mehr Lakritz verzehrt wird. Gemeint ist damit nicht der Norden Magdeburgs, sondern der Norden Deutschlands. Und auch in den nördlichen Nachbarländern erfreut sich die Süßholz-Nascherei besonderer Beliebtheit. Zeit also, auf der Reise in den Norden sich einmal wieder an diese Spezialität heranzuwagen. In der Darreichungsform vielfältig von süß bis salzig fällt die Auswahl nicht leicht.

Eine Variante ist das Lakritzeis. Das Fazit: In Hamburg fällt die Kugel weniger geschmacksintensiv aus als im norwegischen Stavanger. Man möchte schon meinen: Im Fall des Tests in Hamburg diente die Zutat nur als Farbstoff. Klarer Punkt also für Norwegen. Auf der anderen Seite die Lakritzstange als Mitbringsel für die in Magdeburg Daheimgebliebenen. Dieses Erzeugnis aus dem skandinavischen Land konnte hier kaum überzeugen. Das gibt wieder einen Punkt Abzug und ein Unentschieden in einem inoffiziellen Lakritz-Wettbewerb.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Was ist los in Magdeburg?

Auch für Mittwoch, den 5. Juni 2024, hält Magdeburg ein buntes Programm bereit. Die Volksstimme hat einige Tipps zusammengetragen.

Campusfest: Sport am Nachmittag, Musik am Abend – das bietet das Campusfestival der Hochschule Magdeburg-Stendal. Veranstaltungsort ist an diesem Mittwoch, 5.6., das Gelände im Herrenkrug. Für die Verpflegung sorgen am Nachmittag und am Abend das Kulturkombinat Frösi, Getränkefeinkost, Linharts Burger, Wewerka Art Café und Bistro, Verwöner sowie Bewaffel Dich. Von 15 bis 19 Uhr gibt es Sportangebote. Die Musik spielt ab 17 Uhr.

Opernhaus: "Der Wind in den Weiden" ist eine Kinderoper zum Mitmachen von Elena Kats-Chernin für ein Publikum ab 6 Jahren im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 überschrieben. Vorstellungen beginnen am 5. und 13. Juni jeweils um 11 Uhr.

Glockenspiel: Die Saison der Glockenspielkonzerte wird am 5.6. im Alten Rathaus am Alten Markt in Magdeburg eröffnet. Das erste Konzert beginnt an diesem Abend um 18 Uhr.