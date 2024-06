Ein Festival, Kabarett und Musik - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 5.6.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 5. Juni 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Campusfestival an der Hochschule Magdeburg-Stendal

Sport am Nachmittag, Musik am Abend – das bietet das Campusfestival der Hochschule Magdeburg-Stendal. Veranstaltungsort ist an diesem Mittwoch, 5.6., das Gelände im Herrenkrug. Für die Verpflegung sorgen am Nachmittag und am Abend das Kulturkombinat Frösi, Getränkefeinkost, Linharts Burger, Wewerka Art Café und Bistro, Verwöner sowie Bewaffel Dich.

Von 15 bis 19 Uhr gibt es Sportangebote. Anmeldungen waren für das Beachvolleyballturnier, das Fußballturnier und das BikeFitting erforderlich. Weitere Gesundheitsangebote und Screenings eines Studierendenprojekts, der Fahrsimulator, die psycho-soziale Studierendenberatung, der Rauschbrillenparcours, der Teste-Dich-Parcours und vieles mehr können aber von den Besuchern auch spontan genutzt werden.

Ab 17 Uhr läuft dann das Musikprogramm. Mit natürlicher Leichtigkeit und melancholischem Galgenhumor erzählt dabei beispielsweise Yunus bildhaft Geschichten auf zeitgemäßen Indie-/Hip-Hop-Beats: Über den inneren Druck auf dem steinigen Weg der Selbstakzeptanz, ausgelöst durch die Versuche irgendwie irgendwo reinzupassen. Über Liebe, die an sich selbst scheitert. Über das daraus entstehende Gefühl sich zu verlieren und wiederzufinden in vermeintlichen Lösungen. Aber vor allem eben auch: Übers „nach Hause“ ankommen.

„The toten Crackhuren im Kofferraum“ ist eine Berliner Pop-Punk-/Electroclash-Band. „Die Gang mit dem familienunfreundlichsten Namen im Popbetrieb macht das Leben im Plattenbau beautiful again, empowert das Verkacken, erzählt von Panikattacken und verweist Männer auf ihren Platz“, so die Ankündigung. „Wir lieben uns übertrieben“, sagt die Sängerin.

Rap aus Hamburg gibt es dann von Haiyti. Seit sie vor knapp zehn Jahren aus dem Nichts in eine Szene im Umbruch platzte, war sie mittendrin und doch nie richtig dabei. Sie hat Musik mit den Großen gemacht: Trettmann, Casper, Haftbefehl, Miksu/Macloud. Elektro-Pop aus Köln spielt es schließlich Coma.

Die melodiensatten Innovationen der Band zwischen Indie und Electronica sind zugänglich und scheuen weder eingängige Passagen noch Emotionen, Das jüngste Album „The Same“ sei ein Schritt – weg vom Dancefloor näher ans Leben, so eine Ankündigung.

Campusfestival diesen Mittwoch, 5. Juni: Das Sportfest beginnt um 15 Uhr, das Musikprogramm um 17 Uhr auf dem Gelände an der Breitscheidstraße 2.

"Der Wind in den Weiden" im Magdeburger Opernhaus

"Der Wind in den Weiden" ist eine Kinderoper zum Mitmachen von Elena Kats-Chernin für ein Publikum ab 6 Jahren im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 überschrieben. Vorstellungen beginnen am 5. und 13. Juni jeweils um 11 Uhr.

Ein vorsichtiger Maulwurf, der keine Lust auf Hausputz hat, eine draufgängerische Wasserratte, die die Welt entdecken will, und ein angeberischer Kröterich, der schnelle Autos liebt – das sind nur einige der zauberhaften Figuren aus dem englischen Kinderbuchklassiker "Der Wind in den Weiden". Ihre skurril-fantastischen Abenteuer haben 2021 endlich auch die Musiktheaterbühne erobert – in der Oper der australischen Komponistin und diesjährigen Composer in Residence Elena Kats-Chernin. Eigens für das bewährte Format der Kinderoper zum Mitmachen am Theater Magdeburg hat sie eine Fassung erarbeitet, die Schulklassen mit Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren und Familien eine direkte musikalische und szenische Mitwirkung ermöglicht.

Erstes Konzert der Saison auf dem Glockenspiel des Magdeburger Rathauses

Der Magdeburger Verband der Stadtführer hat gemeinsam mit der Stadt auch für dieses Jahr eine Reihe von Konzerten auf dem Glockenspiel des Alten Rathauses organisiert. Saisonstart ist diesen Mittwoch. Frank Müller und Anne Scheschonk gestalten die erste Veranstaltung in dieser Saison. Am besten sind die Glocken auf dem Innenhof der Einrichtung zu hören, der zu diesem Zweck für das Publikum geöffnet ist.

Im Rathausturm gibt es seit 1974 ein Carillon mit 47 Bronzeglocken. Diese Glocken wurden nach einem Entwurf von Peter und Margarethe Schilling in der Apoldaer Glockengießerei aus einer Legierung von 78 Prozent Kupfer und 22 Prozent Zinn gegossen. Die größte Glocke wiegt 975 Kilogramm und hat einen Durchmesser von 115 Zentimetern. Die kleinste wiegt zehn Kilogramm. Das Carillon umfasst einen Tonumfang von vier Oktaven und hat ein Gesamtgewicht von sechs Tonnen. Der Bildhauer Heinrich Apel schuf den Glockenschmuck. Auf der größten Glocke sind die Worte von Erich Weinert eingraviert: „Den Gedanken Licht, den Herzen Feuer, den Fäusten Kraft“. Eine weitere Glocke ist Georg Philipp Telemann gewidmet, während andere Glocken Bilder von der Zerstörung und dem Wiederaufbau Magdeburgs tragen.

Frank Müller und Anne Scheschonk spielen diesen Mittwoch, 5. Juni, ab 18 Uhr auf dem Carillon des Alten Rathauses am Alten Markt. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Weitere Termine sind für den 3. Juli, den 4. August und den 7. September geplant.

Stephan Michme und Band spielen im Magdeburger Technikmuseum

Das Magdeburger Technikmuseum bietet auch in diesem Jahr Raum für das Sommerprogramm des Hengstmann-Kabaretts. Die Bühne bietet aber auch Raum für Konzerte, wie diesen Mittwoch, wenn Stephan Michme und Band hier auftreten.

Geboten werden eine musikalische Reise, bei der Michme eine klangliche Fusion aus seinen eigenen Titeln und den explosiven Klassikern seiner Band Scycs spielt, ist einer Ankündigung zu entnehmen. 1994 gründete Michme die Rockband Scycs mit. Mit der Band produzierte er drei Alben. Der größte Erfolg der Gruppe war die Single Next November aus dem Jahr 1998, die Platz 14 der deutschen Singlecharts erreichte. Das dazugehörige Debütalbum „Pay TV“ schaffte es bis auf Platz 23. Nach den Scycs veröffentlichte Stephan Michme unter anderem die Alben „Von Frauen und unterwegs“, „Bis hier her und bald weiter“ und „Magdeburg“.

Stephan Michme und Band spielen diesen Mittwoch, 5. Juni, ab 20 Uhr im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65.

Defa-Film und Gespräch: "Karbid und Sauerampfer" im Moritzhof

Der Filmklassiker "Karbid und Sauerampfer" aus dem Jahr 1963 in der Regie von Frank Beyer mit Erwin Geschonneck, Marita Böhme und Manja Behrens wird am 5.6. in der Reihe "Defa-Film und Gespräch" um 18 Uhr im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz gezeigt. Als Gesprächspartner zu Gast ist Filmkritiker Knut Elstermann.

Die Geschichte des Films: Zu Kriegsende liegt auch die Dresdener Zigarettenfabrik in Schutt und Asche. Um sie wieder aufzubauen, wird Karbid benötigt. Arbeiter Kalle macht sich auf den Weg nach Wittenberge, um dort Karbid zu organisieren. Mit sieben Fässern muss er per Anhalter zurück. Nach mancherlei Abenteuern kommt er am Ende mit zwei Fässern am Ziel an – genug für den Neuanfang.

"An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Magdeburger Zwickmühle

Nur noch im Juni steht "An Mut sparet nicht noch Mühe" auf dem Programm der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Vorstellungen finden am 5.,6., 12., 14., 15., 20. und 22. Juni um 20 Uhr statt.

Auf der Bühne sind Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller zu erleben. Deren Erkenntnis: Mut kann durchaus in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später: "Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den' und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut", heißt es in der Ankündigung weiter.

"Feminism WTF" im Kunstmuseum Magdeburg

Der Dokumentarfilm "Feminism WTF" schlüsselt auf, welche Themenvielfalt 2023 unter dem Begriff Feminismus verhandelt werden. Die Experts aus Politik- und Sozialwissenschaften, Männlichkeitsforschung, Gender-, Queer- und Trans-Studies gehen der Frage nach, wie wir alle zum Aufbrechen von Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen beitragen können, um eine solidarische Gesellschaft der Vielen zu sein. Dabei geht es um viele aktuelle Debatten: Warum sprechen wir immer von nur zwei Geschlechtern? Warum müssen Frauen den Großteil der unbezahlten Haus- und Kindererziehungsarbeit machen? Warum sind Kapitalismus und Feminismus ein Widerspruch? Was hat der europäische Kolonialismus mit den heutigen Ideen von sexueller Freiheit und rassistischen Stereotypen zu tun?

Gezeigt wird der Film am 5.6. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Beginn ist um 19 Uhr.

Alpentrails im Magdeburger Pointfoto

Eine neue Fassung von "Alpentrails" wird am 5.6. im Pointfoto in der Leipziger Straße 45a gezeigt. Beginn ist um 19 Uhr.

"Wie immer nach eigenen Zeitplan und sehr anspruchsvollen Routen möchten wir Euch die Alpenregion näher bringen. Vieles davon ist nicht für jeden zum Nachmachen geeignet und dennoch sehr sehenswert. Traumhaft auf einen der Gipfel zu stehen und diese fantastischen Panoramen zu genießen", so die Ankündigung. In dem geänderten Film mit neuen Teilabschnitten werden unterschiedliche Regionen mit Schwerpunkt Dolomiten, der Ortler Gruppe, Cote de Azur, Südtirol und Gardasee gezeigt.

Naturwissenschaft im Museum - Dolomiten und Amphibien

Zwei naturwissenschaftliche Fachgruppen laden diesen Mittwoch, 5. Juni, ins Museum für Naturkunde in Magdeburg ein. Treff ist jeweils um 17.30 Uhr am Mitarbeitereingang an der Danzstraße des Komplexes, dessen Anschrift Otto-von-Guericke-Straß 68 bis 73 lautet.

Die Fachgruppe Ornithologie befasst sich mit den Schneesperlingen und Alpendohlen als Naturerlebnis Dolomiten. Referent ist Marcus Pribbernow.

Ein Vortrag der Fachgruppe Paläontologie trägt den Titel "Die Evolution der Larven bei frühen Amphibien und die Entstehung der Metamorphose". Es spricht Florian Witzmann vom Museum für Naturkunde Berlin,

Führung zu „Magdeburg vor 1.000 Jahren“

„Magdeburg vor 1.000 Jahren“ ist ein Stadtrundgang mit Ingo Bringezu diesen Mittwoch um 15 Uhr überschrieben. Unter den Ottonen wurde Magdeburg zu einer besonderen Stadt ausgebaut. Es sollte das nordische Rom werden. Auf dem heutigen Domplatz entstanden prächtige Kirchen. Diese Gebäude und die Kaiserpfalz sind Schwerpunkte der Führung.

Die Veranstalter bitten um eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0391/25 50 60.

Kleines Konzert in der Ambrosiuskirche

Es ist inzwischen zur schönen Traditionen. In den warmen Monaten des Jahres steht die St.-Ambrosius-Kirche immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr für Besucher offen. Das im Jahr 1877 geweihte Gotteshaus im neugotischen Stil lädt dann zum Besichtigen, zum Verweilen oder zum Gebet ein. Und – das ist das besondere – auch zum Hören von Musik.

Immer von 17 bis 17.30 Uhr gibt es ein kleines Konzert, sei es auf der Orgel, mit Musikgruppen oder Sängern“, so Dorlies Bunge aus dem evangelischen Kirchspiel Magdeburg-Süd. Sie organisiert die „Mittwochsmusiken“. Im Mai ist noch ein Instrumentalkonzert geplant. Die Konzerte gehen bis in den September.

Der Eintritt zu den Mittwochsmusiken ist grundsätzlich frei. Am Ausgang kann eine Spende hinterlegt werden. Diese soll für Erhalt und Restaurierung von Kirche oder Orgel eingesetzt werden.

André Wichert spielt im Magdeburger Café Treibgut

Jeden Mittwoch ab 19 Uhr präsentiert das Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 Künstler und ihre handgemachte Musik in gemütlichem Ambiente. Bei schlechtem Wetter kann das XXL-Festzelt genutzt werden. Den Rahmen für den Auftritt bietet die Reihe der "Hutkonzerte".

Für den 5.6. hat sich André Wichert angekündigt. Er spielt Balladen, Oldies, Ostrock, Partymusik und Country.

"The End We Start From“ im Magdeburger Studiokino

Der Film „The End We Start From“ wird am 5. und 6.6. im Magdeburger Studiokino am Moritzplatz 1a gezeigt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Die Geschichte: Als eine katastrophale Überschwemmung über London hereinbricht, ist jeder sich selbst der Nächste – nur für eine junge Frau ist ein Leben wichtiger als ihr eigenes: das ihres Neugeborenen. Die frischgebackene Mutter will mit ihrem Partner zu dessen Eltern aufs Land fliehen. Doch auch außerhalb der Städte ist die Krise spürbar. Als die junge Frau von ihrem Mann getrennt wird, ist sie mit ihrem Baby ganz auf sich allein gestellt. Auf ihrem Weg begegnet sie Menschen, die ihr Hoffnung schenken – doch ebenso Plünderern, die keine Rücksicht auf andere nehmen. Inmitten des Chaos liegen pure Verzweiflung und Hoffnung nah beieinander, lenkt der Veranstalter den Blick auf diesen besonderen Blickwinkel des Films in der Regie von Mahalia Belo.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 25. Oktober. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

"Wildes Afrika - Tiere und Landschaften" im Magdeburger Moritzhof

Die Bilder von Gisela Tegtmeier vermitteln einen kleinen Eindruck auf die Vielfalt der Natur Afrikas. Dabei stehen nicht nur die “big five” im Vordergrund, sondern auch die Schönheit der Landschaft. Die Ausstellung "Wildes Afrika - Tiere und Landschaften" wird bis zum 30. Juni im Moritzhof am Moritzplatz 1 gezeigt.

Auf einem Bauernhof groß geworden, war sie schon als Kind mit der Natur verbunden. Mit ihrem ersten Fotoapparat war Gisela Tegtmeier dann regelmäßig auf der “Pirsch”. Ihre Vorliebe war und sind die Vögel. Der Traum “Afrika” war früh “geboren”, aber erst viel später konnte sie sich diesen verwirklichen. Die heutige Ausstellung zeigt Fotografien von bisher sechs Reisen nach Tansania, Kenia, Namibia, Botswana und Südafrika.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Pornbug's, Lorenz Kraach und Dan Cero legen am Mittwoch auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf. Die Party "Home sweet Home" beginnt um 18 Uhr.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Abgesagt in Magdeburg

Abgesagt wurde die Diskussion "MD4EU" im Moritzhof.