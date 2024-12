auf meiner Schulrunde am Morgen bin ich ein Stück auch auf dem Ring unterwegs. Bis zum jüngsten Umbau der MVB-Baustelle floss der Verkehr in Richtung Süden meist relativ reibungslos. Aber seitdem das Einfädeln schon vor der Abfahrt zur B1 passiert, ist das vorbei.

Das Reißverschlussverfahren ist offenbar ein schwieriges Verfahren. Klappt das schon nicht an dieser Stelle, geht es ein paar Meter weiter mit den von der B1 auffahrenden Autos noch weniger.

Ich frage mich dann immer, warum die anderen Fahrer nicht einfach gleich die Lücken lassen können, damit die anderen reinhuschen können. Man ist ja eh schon nur im Schritttempo unterwegs, da wäre das doch kein Problem. Engelsgeduld ist da gefragt, um sich nicht alle Haare auszuraufen.

Ich freue mich schon auf die für die beiden Ringbrücken angekündigten Einschränkungen. Dann können wir Autofahrer gleich noch zweimal das schöne Reißverschlussverfahren üben – und das auf nicht absehbare Zeit. Wenn das nicht eine tolle Sache ist!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt erstmal ein stressfreies, zweites Adventswochenende,

Ihr Stefan Harter

Das passiert am Wochenende in Magdeburg

Weihnachtsmärkte: Zum zehnten Mal wird am Sonnabend und Sonntag zum Advent im Ravelin eingeladen. In der Festungsanlage zwischen Maybachstraße und Magdeburger Ring wartet ein volles Kulturprogramm auf die Besucher. Wer noch weiterziehen will: Erstmals gibt es ein kostenloses Bus-Shuttle, das halbstündlich zwischen Ravelin und dem Weihnachtsmarkt an der Milchkuranstalt auf dem Fürstenwall pendelt.

Außerdem gibt es am Sonnabend von 15 bis 19 Uhr einen Internationalen Adventsmarkt im Einewelthaus, Schellingstraße 3-4, den Kiez-Weihnachtsmarkt am Lessingplatz an beiden Tagen von 16 bis 21 Uhr sowie einen Adventsmarkt im Öko-Zentrum an der Harsdorfer Straße am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Weihnachtskonzerte: Musikalisch steht das Wochenende vor allem im Zeichen der Weihnachtszeit. Das „1.000 Lights Concert“ Sopranistin Deborah Sasson kann heute ab 20 Uhr im Dom besucht werden. Zuvor präsentieren das Mitteldeutsche Kammerorchester und der Universitätschor Magdeburg das Weihnachts-oratorium von Bach ab 17 Uhr in der Johanniskirche.

Weihnachtsmusik im Swing-Format gibt es mit „The Airlettes“, die am Sonnabend ab 20 Uhr im Alten Theater, Tessenowstraße 11, spielen. Zünftiger wird es hingegen mit dem Akkordeon-Orchester „Die Fröhlichen Elbharmonikas“, die am Sonntag ab 16 Uhr in der Markuskirche, Heinrich-Zille-Straße 4, ein Konzert geben.

Am Sonntag sind zudem Gaby Albrecht mit einem Adventskonzert in der Johanniskirche (ab 16 Uhr) sowie Dagmar Frederic mit einem Weihnachtsprogramm im Amo, Erich-Weinert-Straße 27 (ab 15 Uhr).