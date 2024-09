große Verkehrsbauten haben mitunter so ihre eigene Ausstrahlung. Beim Tunnel am Hauptbahnhof habe ich jedenfalls immer das Gefühl, in ein Mauseloch zu fahren. Schwups - ist man mit dem Auto schnell drin verschwunden. Und schwups – ist man ebenso schnell wieder raus.

So ähnlich muss es auch den kleinen Nagern gehen, wenn sie ihre Vorratskammern füllen oder sich vor Feinden verstecken. Das Magdeburger Mauseloch empfängt allerdings derzeit aus Richtung Stadtfeld ungewohnt viel Besuch. Weil die B 1-Abfahrt vom Ring Richtung Norden gesperrt ist, wählen viele den Weg übers Mauseloch am Hauptbahnhof, was zu einer besonderen Herausforderung führt: Das sogenannte Reißverschlussverfahren bekommt hier eine ganz wichtige Bedeutung. Wie beim Schließmechanismus an Jacke oder Hose sollen auch hier die Bestandteile wechselseitig von zwei auf eine Spur geleitet werden.

Halten sich alle dran, geht’s schneller und sicherer ins Mauseloch. Und das wollen wir doch alle – Maus wie Magdeburger, oder?

Ein staufreies schönes Wochenende!

Rainer Schweingel

Tipps zum Wochenende

Informieren: Heute, Sonnabend, ab 13 Uhr Rathausfest mit offenen Türen. Ämter, Politik und Verein stellen sich vor.

Ausgehen: Heute, Sonnabend, große Kulturnacht in der Innenstadt von 18 Uhr bis Mitternacht mit diesen Veranstaltungen.

Zusehen: Radrennen rund um den Dom, Sonntag ab 9.30 Uhr.