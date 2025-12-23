da steht nun also unser liebevoll geschmückter Tannenbaum. Verziert mit Engeln, Herzen, Kugeln und natürlich den Lichtern. So bringt er Glanz ins Heim und endgültig Vorfreude auf die festlichen Tage.

Nur leider glänzt nicht nur unser Tannenbaum, sondern es strahlen auch die großen Kulleraugen unseres Katers. Der war der Erste, der vor dem geschmückten Baum Platz nahm und sich gefühlt eine Stunde nicht regte ...

War er nur hin und weg vom schönen Anblick oder arbeitete es in seinem Kopf (das weiß man bei unseren geliebten Vierbeinern ja nie so richtig ...)? Will er vielleicht noch näher ran an die duftenden Zweige und bunten Kugeln?

Sofort schießen einem diverse Kurzvideos aus dem Netz durch den Kopf, in denen die Samtpfötchen gar nicht sanft einen Hechtsprung vollziehen – mitten rein in den Baum – und so manche Tanne zu Fall bringen. „Oje!“ statt „O du Fröhliche“!

Zum Glück ist es bei uns bisher nicht so weit gekommen und unser Kater räkelt sich nur genüsslich unter der Tanne. Das wünsche ich auch Ihnen daheim: schöne Weihnachten ohne „Katzenjammer“ am Baum.

Herzliche Grüße

Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Weihnachtssingen: In der Avnet Arena beginnt heute um 18 Uhr das traditionelle MDCC-Weihnachtssingen statt. Der Einlass beginnt um 16 Uhr. Zu Beginn der Veranstaltung soll der Opfer und Betroffenen des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vom 20. Dezember 2024 mit einer Schweigeminute gedacht werden. Das Programm umfasst gemeinsames Singen traditioneller Weihnachtslieder sowie Beiträge von Ehrengästen aus Politik, Sport und Kultur. Moderiert wird der Abend von Julian Mengler und Jens Hönel, Stadionsprecher des 1. FC Magdeburg. Zur besseren An- und Abreise setzen die MVB Zusatzstraßenbahnen ein. Erstmals wird das Weihnachtssingen auf volksstimme.de per Livestream übertragen.Ausstellung: In der Galerie Himmelreich läuft die Ausstellung „Lost Paradises“. Martina Stark, Katharina Stark und Andreas Köppe zeigen Arbeiten aus Textil, Collage, Objekt und Skulptur, die bis zum 5. Januar zu sehen sind. Die Galerie Himmelreich befindet sich im Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, geöffnet Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung. Geschlossen bleibt die Einrichtung am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar.Musical: Das Weihnachtsmusical „Die stille Nacht“ ist am heutigen Dienstag um 19 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 zu erleben. Die Inszenierung verbindet eine moderne Familiengeschichte mit der biblischen Weihnachtsüberlieferung nach dem Lukas-Evangelium und nähert sich dem bekannten Stoff auf ungewöhnliche, zeitgemäße Weise.