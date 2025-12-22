So steht es um die Erweiterung des Klinikums Magdeburg / Von Voice of Germany zum Kult-Weihnachtssingen - Ex-Kandidat ist dabei

Es waren bewegende Momente, als während der Gedenkfeier die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt sprachen. Vor der Johanniskirche standen Hunderte Magdeburger und hörten schweigend ihren Worten zu.

Auch nach dem Ende der offiziellen Veranstaltung blieb es auf der Straße mucksmäuschenstill. Betroffen stellten sich die Anwesenden mit ihren Kerzen zur Lichterkette auf, bis die Glocken der Johanniskirche und der anderen Kirchen der Stadt um 19.02 Uhr läuteten.

Die Magdeburger haben damit ein hoffnungsvolles Zeichen gesetzt. Ein Zeichen, dass sie sich trotz aller Trauer nicht unterkriegen lassen werden. Dass sie gemeinsam füreinander einstehen, stets in der Erinnerung an die Opfer des fürchterlichen Angriffs.

Für viele von ihnen wird es auch ein Jahr später kein fröhliches Weihnachten geben können. Die Tausenden Kerzen am Sonnabend haben Ihnen aber eine eindrückliche Botschaft kurz vor dem Fest gesendet: Ihr seid nicht allein!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in die Weihnachtswoche,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Literatur: In der Stadtbibliothek können Ferienkinder heute Nachmittag eine englisch-deutsche Vorlesestunde besuchen. Muttersprachler tragen dabei Geschichten aus aller Welt im englischen Original und auf Deutsch vor. Start ist um 16 Uhr in der Zentralbibliothek, Breiter Weg 109.

Ausstellung: Farben, Formen und ungewöhnliche Materialien stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „Geföhnt – gebügelt – gefärbt – geformt“ von Andrea Markus. Diese ist nur noch heute und morgen in der Medizinischen Zentralbibliothek in Haus 41 auf dem Medizincampus der Otto-von-Guericke-Universität an der Leipziger Straße 44 zu sehen. Geöffnet ist dort von 8 bis 21 Uhr.

Film: Inspiriert von Hans Christian Andersens Märchen „Die Schneekönigin“ erzählt die preisgekrönte französische Regisseurin Lucile Hadžihalilovic in „Herz aus Eis“ eine Coming-of-Age-Geschichte zwischen Traum und Wirklichkeit. Der Streifen mit Marion Cotillard und August Diehl wird heute um 17 Uhr im Studiokino, Moritzplatz 1a, gezeigt.

Theater: „Effibody’s Darling“ ist eine One-Woman-Show von Annette Müller, die sich an Theodor Fontanes Klassiker „Effi Briest“ orientiert. Passend zur heutigen Aufführung im Schauspielhaus, Otto-von-Guericke-Straße 64, gibt es exakt noch einen freien Platz für einen kurzentschlossenen Theaterfan. Los geht es um 19.30 Uhr.

Tanz: Immer montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum gemeinsamen Tanzen. So auch heute, diesmal im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auch Neulinge sind willkommen.