es ist Sommer, und was gibt es Schöneres, als die Sonne beim Picknick im Park zu genießen? Doch kaum ist die Decke ausgebreitet und der Korb geöffnet, kommen Wespen angeschwirrt, die sich von den Leckereien magisch angezogen fühlen.

Weil ich selbst oft unangenehme Erfahrungen mit den Plagegeistern gemacht habe, möchte ich heute meine Lieblingstipps mit Ihnen teilen.

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Speisen und Getränke immer gut abdecken. Bereits ein einfaches Tuch kann hier Wunder wirken. Falls das nicht reicht, gibt es eine Ablenkungstaktik: Stellt man etwas abseits einen Teller mit überreifen Früchten oder einem Klecks Marmelade auf, dies Wespen anziehen und von unserem Essen ablenken.

Und ein kleiner Geheimtipp: Wespen mögen bestimmte Düfte überhaupt nicht. Eine Schale mit Nelken, Zitronenscheiben oder Kaffeepulver auf dem Tisch wirkt wie ein unsichtbarer Schutzschild.

Kommen Sie gut durch den Sommer,

Ihre Romy Bergmann

Was der Tag bringt:

Wochenmärkte: Die Märkte an der Kosmos-Promenade, am Neustädter Platz und am Nicolaiplatz verkaufen jeweils von 9 bis 15 Uhr ihre Waren. Der Markt am Alten Markt hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Ausstellung: Die Ausstellung „6000 Jahre Menschheitsgeschichte, Playmobil-Schaulandschaften mit Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technik und Medizin von Oliver Schaffer“ öffnet ihre Türen im Jahrtausendturm (Elbauenpark), Tessenowstr. 7, am Dienstag von 10 bis 18 Uhr.

Führung: Eine Stadtrundfahrt durch das Dom- und Gründerzeitviertel startet am Guericke-Denkmal/Alter Markt um jeweils 10, 11.30, 13 und 15.30 Uhr statt.