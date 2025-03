es gibt ja bekanntermaßen viele Formen, den Wechsel der Jahreszeiten zu messen: Für die Meteorologen hat – der Einfachheit halber – der Frühling bereits am Sonnabend mit dem Beginn des Monats begonnen, und für den Astronomen beginnt der Frühling in diesem Jahr in Magdeburg am 20. März um 10.01 Uhr. Dann ist die Tag- und Nachtgleiche.

Einen Blick ins Freie wagen muss man, um die Jahreszeit nach dem phänologischen Kalender zu bestimmen. Der richtet sich nämlich nach den Erscheinungen in der Natur – wann also beispielsweise welche Pflanzen blühen. Und da unterscheidet sich der Beginn der einzelnen Jahreszeiten je nach Witterung und geografischer Lage von Region zu Region. Was Magdeburg angeht, so beginnt nun wohl der Erstfrühling. Ein Zeichen für diesen ist nämlich der Beginn der Forsythienblüte. In der Landeshauptstadt haben sich dieser Tage die ersten Knospen der Sträucher zu den markanten Blüten entfaltet. Im Laufe des Erstfrühlings werden auch Beerensträucher wie die Stachelbeere und Obstbäume wie Kirsche, Pflaume und Birne blühen, und an Birke und Buche wird sich das erste zarte Laub zeigen.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Martin Rieß

Was ist los in Magdeburg

Puppentheater: Das Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 präsentiert „Nur ein Tag“, ein Stück von Martin Baltscheit für Menschen ab sechs Jahren. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen ein Fuchs und ein Wildschwein, die ihren Urlaub genießen möchten. Unerwartet schlüpft eine Eintagsfliege, die nicht weiß, dass ihr nur ein Tag bleibt. „Nur ein Tag“ wird unter anderem am Dienstag, den 4. März, um 9 und um 11 Uhr sowie am Mittwoch, den 5. März, um 11 Uhr aufgeführt.

Lesung: Eine Lesung mit Jens Siegert unter dem Titel „Wohin treibt Russland?“ beginnt am 4. März in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Geschichte: Die Magdeburger Außenstelle des Stasi-Unterlagen-Archivs in der Georg-Kaiser-Straße 7 bietet eine Führung für Interessierte an. Beginn ist am Dienstag, den 4. März, um 17 Uhr.

Kunst: Im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt wird eine Retrospektive mit Werken von Margitta Thorwirth eröffnet. Unter dem Titel „Metamorphosen im Refugium“ stellt sie ihre künstlerische Entwicklung und kreative Wandlungen vor. Die Vernissage beginnt am 4. März um 19 Uhr.