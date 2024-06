Ein paar Ferientage sind nun schon rum und das Wetter könnte es nicht besser mit den lieben Kleinen (und auch den nicht mehr ganz so Kleinen) meinen. Die Sonne lacht sich einen Ast, die Temperaturen steigen.

Mit ihnen steigt auch der Wasserverbrauch im Haushalt. Sowohl der aus der Flasche für das Körperinnere, als auch der aus dem Hahn für das Äußere. Denn eine kühle Dusche wirkt wahre Wunder bei 30 Grad Plus.

Wohl dem der ein Grundstück samt Pool in irgendeiner Größe sein Eigen nennt. Für alle anderen bleibt der Weg ins Freibad oder an den See. So können sich Sommerferien sehen lassen.

Das Problem: Anfang August ist der ganze Spaß schon wieder vorbei – und die Hitze fängt im schlimmsten Fall erst richtig an. Dann wird im Klassenzimmer statt am Strand geschwitzt.

Doch daran wollen wir lieber erstmal nicht denken, sondern einfach die Ferienzeit genießen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen kühlen Kopf an diesem heißen Mittwoch,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Klassik: Das Wunschkonzert zum Ende der Spielzeit hat am Theater Magdeburg schon Tradition. Dessen Programm wählt das Publikum selbst aus Vorschlägen zu verschiedenen Kategorien. „Mensch und Umwelt“ beginnt heute um 19.30 Uhr im Opernhaus am Uniplatz.

Vortrag: Das Experimental-Archäologie-Projekt Guédelon wird heute in einem Vortrag der Deutsch-Französischen Gesellschaft Magdeburg vorgestellt. Die Veranstaltung im Rahmen der Franko.Folie! beginnt um 18 Uhr im Kulturzentrum Feuerwache, Halberstädter Straße 140.

Tanz: Milonga wird heute auf der Terrasse des Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße 129 getanzt. Dazu spielt das Duo Asato-Pais ab 18 Uhr die passende Musik.