Die Hand des Menschen zu halten, den man mag oder liebt, ist eines der schönsten Gefühle, die es gibt. Es ist wie ein Heilmittel gegen all die kleinen und großen Verletzungen des Alltags, wie ein Schutzschild gegen das, was noch kommen mag.

Es ist dabei ganz gleich, ob eine Frau die Hand einer anderen Frau oder ein Mann die eines anderen Mannes oder ob ein Mann und eine Frau ihre Hände halten – Hauptsache, es fühlt sich gut an.

An diesem Sonnabend werden Tausende Menschen zum Christopher-Street-Day (CSD) in Magdeburg erwartet. Bei Demonstration und Stadtfest wollen sie ein buntes und friedvolles Zeichen für Vielfalt und Respekt und gegen die Diskriminierung von Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung setzen.

Leider ist das bis heute dringend notwendig. Zuletzt gab es beim CSD in Bautzen oder Leipzig Störversuche und üble Anfeindungen von Rechtsradikalen gegen Queere. Auch für Magdeburg baut sich eine solche Drohkulisse auf.

Es kostet Mut, da dennoch die Hand des Menschen zu greifen und zu halten, den man liebt. Diesen Mutigen muss unsere volle Solidarität gehören – für ein weltoffenes Magdeburg.

Was der Tag bringt

Magdeburg swingt: Aus Anlass ihres 30-jährigen Bestehens veranstaltet die IG Innenstadt am heutigen Freitag sowie am morgigen Sonnabend ein großes Swing-Festival in Magdeburg. Auf acht Bühnen sollen insgesamt mehr als 30 Swing- und Jazzbands aus ganz Deutschland zu erleben sein. Start ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auch ein spezielles Bier wird ausgeschenkt.

Kunst in der Messehalle: Gestern wurde die Kunst/Mitte in der Messehalle 2 in der Tessenowstraße eröffnet. Noch bis Sonntag präsentieren dort 70 Aussteller, darunter 15 Galerien und Künstlerkollektive ihre Werke. Die Mitteldeutsche Messe für zeitgenössische Kunst kann heute von 11 bis 22 Uhr besucht werden.

Partyband im Alten Theater: Heute Abend wird die Partyband Ventura Fox zu einem Konzert im Alten Theater erwartet. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Tessenowstraße 11. Unter dem Titel „Endlich 18!“ werden Interpretationen von Hits der letzten 50 Jahre zu Gehör gebracht.