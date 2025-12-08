52 Millionen Euro für drei neue Brücken / Als die Straßenbahn zur Geburtsklinik wurde

Plätzchenbacken mit Kindern klingt in der Theorie nach einem dieser Familienrituale, die in Weihnachtsfilmen von lächelnden Schauspielern gespielt werden. In der Praxis jedoch erinnert es eher an einen Ausnahmezustand.

Kaum ist der Teig angerührt, wird er von kleinen Händen zu einer Betonmischung verdichtet, während ein Mehlorkan durch die Küche fegt. Der Höhepunkt des Dramas kommt mit dem Verzieren. Hier überschlagen sich alle ästhetischen Prinzipien. Zuckerstreusel rieseln in Mengen, die die EU vermutlich als bedenklich einstufen würde. Und mitten im kreativen Exzess steht das Kind, stolz wie ein Michelin-Sterne-Konditor, während sein Plätzchen aussieht wie ein Lebkuchen, der von einem Rentierschlitten überrollt wurde.

Und trotzdem – irgendwann, nachdem die Küche aussieht wie ein Tatort für Backzutaten, nachdem das erste Kind erschöpft eingeschlafen ist und das zweite mit Schokoschnute behauptet, „nur ganz wenig probiert“ zu haben – steht man da und hält ein Plätzchen in der Hand, das tatsächlich irgendwie gelungen ist. Man beißt hinein. Es schmeckt nach Butter, Vanille und festlicher Vorfreude. Und man weiß: Nächstes Jahr macht man es wieder. Natürlich.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.

Beste Grüße

Michaela Schröder

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Musik, eine magische Lichtershow, Philosophie, Kunst und Swing - dies bietet der Veranstaltungskalender in Magdeburg für Montag.

Ausstellung: Farben, Formen und ungewöhnliche Materialien stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „Geföhnt – gebügelt – gefärbt – geformt“ von Andrea Markus, die bis zum 23. Dezember in der Medizinischen Zentralbibliothek in Haus 41 auf dem Medizincampus der Otto-von-Guericke-Universität in der Leipziger Straße 44 zu sehen ist. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr.

Lesung: In der Stadtbibliothek am Breiten Weg 109 wird heute ab 17 Uhr der Band "Mit Philosophinnen denken" vorgestellt. Das Buch, Mitte Oktober im Reclam Verlag erschienen, wurde von Luisa Büschleb-Köppen und Katharina Naumann vom Lehrstuhl für Praktische Philosophie sowie von Anne Burkard und Katharina Schulz der Universität Göttingen herausgegeben. Es widmet sich der Frage, wie Frauen in der Philosophie sichtbarer werden können.

Tanzen: Immer montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum gemeinsamen Tanzen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Nach einem Aufwärmen, kurzen Wiederholungen und Hinweisen für Einsteiger startet ab etwa 20.15 Uhr das Social Dancing. Der Abend bietet Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre die Vielfalt des Swing zu erleben.