wer am Freitagmorgen zur Arbeit musste oder anderweitig in der Stadt unterwegs war, hat es sicher bemerkt. Vor allem bei der sonst üblichen „Rushhour“ war es ruhiger und leerer als sonst. In den Straßenbahnen waren etliche Sitzplätze frei, an den Ampeln und Baustellen stauten sich nicht ganz so viele Autos wie sonst.

Klar, aktuell sind Ferien, was gerade im Schülerverkehr bemerkbar ist. Doch auch der Brückentag zwischen dem Einheitstag und dem Wochenende hat sein übriges dazu beigetragen. Als dann aber zum Mittag hin die Sonne herauskam, wurde es wieder voller in der Stadt. Den Brückentag nutzten offenbar viele, zunächst auszuschlafen und dann für einen Bummel vor dem Wochenende.

Das ist los am Wochenende

Mittelalter: Noch bis 6. Oktober wird im Domviertel das Kaiser-Otto-Fest gefeiert. Vom Kloster Unser Lieben Frauen über den Domplatz bis hin zur Bastion Cleve tauchen die Besucher in Magdeburgs Vergangenheit ein. Sie begegnen Feuerspucker, Wahrsager, Artisten und Spielleuten. Von den Bühnen sowie inmitten des Markttreibens wird mittelalterliche Musik erklingen. Dazwischen arbeiten Töpfer sowie Schmiede und es drehen sich historische Karussells. Wenn die Dämmerung hereinbricht, wird sich auch der schaurige Pestzug wieder den Weg über das gesamte Festgelände suchen und in teils dramatischen Inszenierungen am Dom, in der Möllenvogtei und am Kloster diese dunkle Seite des Mittelalters erlebbar machen. Ab 11 Uhr startet das Mittelalterspektakel.

Breakdance: In Magdeburg finden bis zum Sonntag die offiziellen World-Championships im Breakdance sowie der World-Cup in Hip-Hop, Popping und Inklusion statt. Teilnehmer aus über 30 Nationen, darunter bis zu 1500 Tänzerinnen und Tänzer sowie mehr als 8.000 Zuschauer werden erwartet. Veranstaltungsort sind die Messehallen an der Tessenowstraße.

Sonntagsmärkte: Am 6. Oktober findet der Sonntags-Flohmarkt von 6 bis 11 Uhr statt. Die Veranstaltung bietet Frühaufstehern die Möglichkeit, auf dem Gelände der Otto-von-Guericke-Universität (Gebäude 40, Zschokkestraße 32) nach Trödel, Raritäten und gebrauchten Schätzen zu stöbern. Parallel dazu lädt der Tuchmarkt am Petriförder von 9 bis 17 Uhr ein. Der Tuchmarkt ist nicht nur für Liebhaber schöner Stoffe interessant.

Oper: Im Opernhaus am Universitätsplatz 9 steht diesen Sonntag um 16 Uhr die Oper „Das schlaue Füchslein“ von Leoš Janácek auf dem Programm. Die tschechische Oper wird in deutscher Sprache mit Übertiteln aufgeführt und erzählt die bewegende Geschichte einer Füchsin, die nach ihrer Gefangenschaft beim Förster entkommt und letztlich tragisch stirbt. Die Oper richtet sich an ein Publikum ab 14 Jahren und beleuchtet auf berührende Weise das Leben der Tiere und die menschliche Gesellschaft.

Schauspiel: Morgen um 18 Uhr wird im Schauspielhaus Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 64, das Stück „Effibody's Darling“ aufgeführt. Annette Müllers moderne Adaption von Theodor Fontanes Effi Briest in Form einer One-Woman-Show beleuchtet die inneren Konflikte und die Unterdrückung der Protagonistin in einer patriarchalen Gesellschaft. Isabel Will übernimmt die Rolle der Effi.