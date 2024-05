Dieses Gartencenter kommt / Neues vom Döner in Stadtfeld

über das Rückgrat einer Gesellschaft wird oft und viel gesprochen. Eine Institution dabei sind auf jeden Fall die Vereine. Von manchem als Vereinsmeierei abgetan, sind es genau diese Gruppen, die Menschen Beschäftigung und Halt geben, Gemeinschaft, Bildung, Miteinander und vieles fördern, was sich unter großen Begriff Lebensqualität zusammenfassen lässt.

Dahinter stehen unzählige Menschen im Ehrenamt, die sich zwischen dem Bolzen auf dem Fußballplatz und dem Tausch der seltenen Briefmarken ihrem Hobby frönen und es an andere selbstlos weitergeben. Magdeburgs Vereinslandschaft ist bunt und vielfältig und benötigt in jedem Fall Unterstützung. Da freut es einen besonders, wenn statt Absichtserklärungen zu geben auch mal praktisch geholfen wird.

Drei Beispiele aus diesen Tagen: Die SG Handwerk weihte jüngst ein neues Vereinsheim ein. Beim MLV Einheit wurden die Probleme mit der Heimstätte zumindest schon mal erkannt von der Politik. Und bei TuS in der Neustadt wird sogar schon eine Sporthalle gebaut. Schöne Nachrichten in einer derzeit sehr diffusen Welt. Bitte mehr davon.

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Tipps für den Tag

Überraschung: Sind Sie zufällig ein Fan des TV-Formats Shopping Queen? Dann mal Augen auf. Aktuell wird in Magdeburg gedreht - vielleicht entdecken Sie ja den pinkfarbenen Van der Kandidaten im Stadtgebiet.

Was Gutes Tun: Im Rahmen der Spendenaktion „Mein Baum für Magdeburg“ sollen entlang des Greifenwerder zahlreiche neue Apfelbäume gepflanzt werden. Darunter sind die Sorten „Cox Orange“, „Roter Boskoop“, „Elstar“ oder „Berlepsch“. Auch Feldahornbäume sollen entlang des Radwegs gesetzt werden. Dies geht aus einer Standortliste auf der Internetseite der Stadt Magdeburg hervor. Hierauf werden auch noch Spender für die geplante Pflanzungen von Hopfenbuchen am Neupresterweg in Zipkeleben gesucht. Der Spendenbeitrag liegt bei 390 Euro. Dies trägt zur Finanzierung von Einkauf, Pflanzung und Pflege des Baumes bei.

Blick zurück: Das Kulturzentrum Feuerwache lädt heute wieder zu einem Erzählcafé Spätlese ein. Diesmal geht es um das Magdeburg in den 1970er Jahren. Als Referent wird Lars Eichhorn erwartet. Beginn ist um 15 Uhr (Einlass 14 Uhr) in der Halberstädter Straße 140. Die Teilnahme kostet 5 Euro.