Einsturzgefahr in diesem wichtigen Haus / Das ist neu im Elbauenpark

Nächster Brückenabriss beginnt - so kommen Sie durch die Stadt

dass unsere Elbestadt trotz mancher Schwäche überwiegend schön ist, wissen wir Magdeburger natürlich schon lange. Auswärtige hingegen müssen sich auch heute die Stadt erst erschließen – kommen dann aber meist zum selben Ergebnis.

Hilfestellungen bieten den Gästen neben uns Magdeburgern auch Reiseführer. Das war übrigens auch vor 120 Jahren schon so. Aus dem Jahr 1905 fiel mir jetzt ein solcher in die Hände. „Baedecker’s Handbuch für Reisende“ widmet sich ab Seite 251 auf vier folgenden Blättern unserem Magdeburg.

Vom Central Hotel in Bahnhofsnähe ist da genauso die Rede wie von der Rathauskellerei am Alten Markt 15 oder dem Hohenzollern-Café im Breiten Weg 140. Interessant: Taxis gab's auch schon, nur hießen sie Droschken. Eine Fahrt für bis zu zwei Personen kostete damals übrigens 50 Pfennige für den ersten Kilometer. Für jeden mehr kamen nochmal 10 Pfennige obendrauf. Gelobt wurden auch die elektrischen Straßenbahnen in der damaligen Hauptstadt der preußischen Provinz Sachsen.

Leider gibt es durch Kriegszerstörung einen Großteil der damals angepriesenen Gebäude und Gaststätten nicht mehr. Ein Rundgang für Magdeburg lohnt sich dennoch. Denn selbst für Magdeburger gibt es immer wieder Neues zu entdecken - vielleicht bei einem Spaziergang an diesem Wochenende?

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Das bringt das Wochenende

Spaß-Termin: Heute wird zum gemeinsamen Puddingessen mit der Gabel aufgerufen und damit einem Internettrend gefolgt. Treffpunkt um 15 Uhr am Skaterpark im Stadtpark.

Kunst-Termin: Die Kunstkurve in Stadtfeld lädt heute ein. Los geht es um 16 Uhr im Hof der Schlossküche in der Steinigstraße 12. Insgesamt präsentieren 22 Künstler ihre Werke an 13 Orten.

Stöber-Termin: Der Nachtflohmarkt in der Messehalle lädt heute von 15 bis 23 Uhr ein. 270 Händler präsentieren Waren.