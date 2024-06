Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen, heißt es in einem aktuellem Ballermann-Fangesang. Auch wenn der Song Ohrwurm-Potenzial hat, sollten Knaller und Bengalos nicht verharmlost werden, gerade im Stadion.

Die UEFA darf jetzt doch bei der Eröffnungsfeier der Fußball-Europameisterschaft ein Feuerwerk zünden. Die Pyro-Show vor dem Auftaktspiel hätte für mich nicht sein müssen. Auch wenn das Feuerwerk und die Pyrotechnik von professionellen Unternehmen organisiert wird, hätten es sicherlich Choreos von Tanzgruppen oder Lichtspiele getan.

Klar sieht es spektakulär aus, wenn viele Farben im dunklen Himmel eine Funkelnummer aufführen. Doch man bedenke: Es ist quasi Sommer, die Tage werden länger und die Sonne wird erst nach 21 Uhr untergehen.

Ob sich da wirklich die nun erlangte Erlaubnis für Pyro lohnt und die Feier dadurch spezieller wird, sei dahingestellt. Dennoch wünsche ich allen Fußballfans einen schönen EM-Start. Die Daumen sind gedrückt!

Was der Freitag so bringt:

Party: Im Studentenclub Kiste auf dem Medizincampus in der Leipziger Straße 44, Haus 31a, beginnt diesen Freitag um 23 Uhr die Sommerparty. Jascha T und DJones 136 sorgen für die Musik.

Konzert in der Kirche: Das evangelische Kirchspiel Magdeburg-Süd lädt an diesem Freitag, 14. Juni, zu einem Konzert in die Ambrosiuskirche in der Halberstädter Straße 132 ein. Um 18 Uhr wird die BrassArtCompany unter dem Titel „Sommerwind“ aufspielen. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

EM-Spiel anschauen: Die Kunstkneipe Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 lädt zum gemeinsamen Schauen des Auftaktspiels Deutschland gegen Schottland ein. Anpfiff ist 21 Uhr. Ab 20 Uhr ist Kneipe geöffnet.