kennen Sie das? In einem mehr oder weniger zufälligen Moment hört man mehr oder weniger zufällig ein Lied - und dann begleitet es einen als Ohrwurm den ganzen Tag. Man ertappt sich dann ständig dabei, die Melodie einfach so vor sich her zu summen.

Mich hatte es in dieser Woche mit der Musik des Dschungelbuches erwischt. „Versuch's mal mit Gemütlichkeit … „ lief neulich im Hintergrund einer Feier. Dieser Song mit der einzigartigen gute Laune machenden Beschwingtheit bescherte mir dann den Ohrwurm.

Woran das liegt, das manches Lied einen buchstäblich ins Ohr, Hirn und Gemüt geht - andere Lieder aber überhaupt nicht - wird wohl noch eine Weile ein Geheimnis bleiben. Sollte ich jetzt allein mit dem Hinweis auf den Gemütlichkeits-Song auch bei Ihnen einen Ohrwurm ausgelöst haben, tut’s mir – ehrlich gesagt - nur ein bisschen leid. Gute Laune können wir schließlich alle gebrauchen - mit ihr wird das Wochenende gleich noch viel schöner.

Wer aber partout den Ohrwurm loswerden will, für den habe ich natürlich trotzdem einen Tipp: Suchen Sie doch einfach mal die Antwort auf die Frage: Wer hat die Kokosnuss geklaut?

Schönes Wochenende!

Rainer Schweingel

An diesem Wochenende

Verkehr: Ein kurzer Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße ist bis zum 26. Juli voll gesperrt. Grund sind Anschlussarbeiten der SWM, die noch vor Beginn der Fußball- und Handballsaison erfolgen. Der Kfz-Verkehr wird in beiden Richtungen über die Brückstraße und die Cracauer Straße umgeleitet.

Schnäppchenkauf: An diesem Sonntag, 14. Juli, steht der Lidl-Parkplatz in Alt Salbke 50 wieder voller Trödel. Es ist Flohmarktzeit. Ab 8 Uhr wird aufgebaut, der Markt selbst startet dann um 9 Uhr. Bis 14 Uhr kann gestöbert und gefeilscht werden. Weil die Anzahl der Parkplätze vor Ort begrenzt ist, wird Besuchern empfohlen, mit dem öffentlichen Nahverkehr, zu Fuß oder mit dem Rad zu erscheinen. Eine Anmeldung für Händler ist nicht mehr möglich, die Standplätze sind ausgebucht. Der Erlös aus den Gebühren kommt der ehrenamtlichen Arbeit des Bürgervereins Salbke, Westerhüsen, Fermersleben zugute.

Ausgehen: Im Rahmen der französische Tage in Magdeburg und Sachsen-Anhalt unter dem Titel „Franko.Folie!“ findet heute ein Konzert auf dem Moritzhof statt. Monsieur Pompadour und seine Band, die seit Sommer 2014 mit einer Mischung aus heiterem Swing, ambitionierter Wildheit und einer Prise Melancholie überzeugen, präsentieren Lieder, Chansons und Songs über das Leben und die Liebe. Die Band interpretiert ihre Musik vierstimmig im Stil ihrer Idole Django Reinhardt und Stephane Grappelli. Monsieur Pompadour spielt diesen Sonnabend, 13. Juli, ab 20 Uhr auf dem Moritzhof am Moritzplatz 1.