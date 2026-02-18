die närrische Zeit ist um. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es ja. Dabei markiert der Aschermittwoch ja eigentlich einen Beginn. Heute startet nämlich die 40-tägige Fastenzeit bis zum Osterfest.

Aber was soll man eigentlich fasten? Einige Menschen trinken keinen Alkohol, andere verzichten auf Süßigkeiten oder schwören tierischen Produkten ab. Mmh, ich weiß ja nicht. Andere verzichten auf bestimmte Tätigkeiten. So haben drei meiner Kolleginnen im Januar ja zum Beispiel auf Autofahren, Shopping oder Social Media verzichtet. Aber für mich ist das alles irgendwie nichts.

Wenn ich schon 40 Tage auf etwas verzichten muss, dann doch lieber etwas, das ich sowieso nicht mag. Man muss sich ja auch Ziele setzen, die man erreichen kann. Für mich beginnt heute also meine ganz persönliche Fastenzeit: Es gibt keinen Blauschimmelkäse, keine Ananas, keine Trockenfrüchte und definitiv auch kein alkoholfreies Bier.

Und nicht zuletzt könnte ich gute und gerne die nächsten 40 Tage und darüber hinaus auf Winter, Schneechaos und Glatteis verzichten.

Ich wünsche Ihnen einen glatteisfreien Tag!

Thomas Junk

Das bringt der Tag

Vortrag: Die Deutsch-Japanische Gesellschaft lädt heute zu einem Vortrag von Takuro Okada mit dem Titel „Shuren – Der Spiritus der japanischen Ausbildung“ ein. Beginn ist um 17 Uhr in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109.

Musical: Im Amo-Kulturhaus in der Erich-Weinert-Straße 27 wird heute Abend die „Nacht des Musicals“ gefeiert. Ab 20 Uhr stehen Stars der Originalproduktionen auf der Bühne und präsentieren internationalen Musical-Hits wie „Moulin Rouge“, „The Greatest Showman“ oder „Die Eiskönigin“.

Konzert: Für Freunde der etwas härteren Töne spielen heute Abend die vier Heavy-Metal-Bands Skyforger, Ereb Altor, Wolfchant und Belore ein gemeinsames Konzert in der Factory, Sandbreite 2. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.