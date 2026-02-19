Bauernregeln oder auch alte Redensarten und Weisheiten sollte man nicht unterschätzen. So zumindest meine Erfahrung. An ihnen ist oft etwas Wahres dran. Als in der vergangenen Woche weitgehend Tauwetter eingesetzt hatte, es sogar einen Tag gab mit strahlend blauem Himmel, Sonnenschein und Plustemperaturen, waren Schnee und Eis der Tage zuvor an vielen Stellen geschmolzen.

Doch hier und da gab es eben noch Reste von Schnee. Da musste ich daran denken, was die Oma früher in solchen Fällen immer gesagt hat: „Der Schnee horcht noch. Da kommt nochmal was.“ Da musste sie gar nicht in den Wetterbericht schauen. Das waren jahrzehntelange Erfahrungen. Und sie sollte stets Recht behalten. Auch wenn es noch so nach einem Ende der „weißen Pracht“ aussehen mochte, wenn noch irgendwo Schneereste „horchten“, kam der Winter abermals. So wie eben auch jetzt wieder.

Ihnen wünsche ich einen schönen Tag.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt:

Konzerte: Im Opernhaus des Magdeburger Theaters finden heute und morgen die 6. Sinfoniekonzerte der Magdeburgischen Philharmonie statt. Die Konzerte verbinden Werke von Haydn, Mozart und Elgar zu intensiven Orchesterabenden. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. Februar, im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9.

Lesung: Das Thema Krieg und Frieden ist heute Thema einer Buchvorstellung mit dem Bestseller-Autor Fabian Scheidler in der Stadtbibliothek Magdeburg. Angesichts außenpolitischer Krisen und dem Schwinden vermeintlicher Sicherheiten scheint nicht wenigen Beobachtern für die Bundesrepublik eine forcierte Aufrüstung unumgänglich zu sein. In seinem aktuellen Buch „Friedenstüchtig“, das er um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek vorstellt, gibt Scheidler die Gefahren eines solchen Weges zu bedenken.

Vortrag: Beim 255. Guericke-Treff widmet sich heute die Otto-von-Guericke-Gesellschaft einem bislang wenig bekannten Kapitel der Stadtgeschichte. Ab 17 Uhr spricht Wolfgang Schumann, Mitglied im Familienverband Ziering-Moritz-Alemann, im Guericke-Zentrum, Schleinufer 1, über die enge Verbindung Otto von Guerickes und seiner Nachkommen zur Ziering’schen Familienstiftung. Der Vortrag beleuchtet, wie Guericke nach der Zerstörung Magdeburgs 1636 entscheidend zur Wiederbelebung der Stiftung beitrug.