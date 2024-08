Die Zeit, die rennt. Je älter wir werden, desto schneller vergeht die Zeit. Dieses Gefühl entsteht, weil wir immer weniger starke und nachhaltige Eindrücke im Alltag sammeln.

Als Kinder passiert jeden Tag etwas Aufregendes, an das wir uns gern und oft ein Leben lang daran zurück erinnern. Diese Zeit scheint ewig zu dauern. Um im Erwachsenenalter die Zeit zu verlangsamen, sollten wir öfter Abwechslung in unseren Alltag bringen.

Auch ein geplanter Urlaub kann einen Bruch in unser Zeitempfinden bringen. Demnächst geht es für mich in die Highlands nach Schottland. Da hoffe ich natürlich, dass die Zeit am besten stehen bleibt und der Urlaub niemals enden mag.

Beste Grüße

Ihre Saskia Lohöfer

Was der Donnerstag bereithält:

Superhelden zum Anfassen: Das Allee-Center Magdeburg in der Ernst-Reuter-Allee 11 lädt ab dem 1. August bis 10. August zu einem einzigartigen Centerbesuch ein. Einmal neben Batman stehen, ein Foto machen und gemeinsam Bösewichte jagen – davon träumen große und kleine DC Comics- und Batman Fans. Auf diversen Aktionsflächen bekommen Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ihrem Helden ganz nah zu kommen. Mit der Aktion „Batman - Heroes In Training“ werden Fans heldenhaft für Ihr Vertrauen in Batman belohnt.

Tanz im Gröninger Bad: Daphne und Die Frudies treten am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr im Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2 auf. Die Gruppe bringt die der 1950er Musik zurück ins 2020er Jahrzehnt mit ihrem heutigen Sound und der Eleganz nichtvergessener Tage.

Streetfotografie: In der Ausstellung „Life is live“ zeigt Matthias Pavel, in Magdeburg als Fotograf besser bekannt unter dem Namen Wenzel Oschington, Streetfotografie. 40 Schwarz-Weiß-Aufnahmen, aufgenommen im Zeitraum von 2006 bis 2018 vor allem auf Reisen in Berlin, Hamburg, Dresden, Amsterdam, Rotterdam, London oder Lissabon, aber auch in Magdeburg und Umgebung. Die Fotos, die im Archiv schlummerten, sind vom 1. August bis zum 15. September im Elbfoyer des Landesfunkhauses in der Stadtparkstraße 8 zu sehen. Die Vernissage am 1. August beginnt um 19 Uhr und musikalisch von Jessica Denecke umrahmt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist kostenfrei zugänglich von Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.