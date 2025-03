Schafskandal: Das Schicksal der Deiche / Giftverbot: Rücken die Ratten an?

Karolin Aertel ist Reporterin in Magdeburg.

Als hätte jemand einen Schalter umgestellt. Plötzlich pulsiert das Leben. Die Innenstadt ist gefüllt, Menschen flanieren an der Elbe und so mancher trinkt seinen Kaffee schon auf der Terrasse – wenn auch noch in dicke Jacken gehüllt.

Die Stadt fühlte sich am Wochenende anders an – irgendwie leichter. Und sie klang auch anders. Während in der Natur die Vögel herrlich zwitscherten, knatterte und röhrte es auf den Straßen. Die Motorradfahrer sind wieder da. Sie zelebrierten den Saisonstart und fuhren ihr blank geputztes Chrom spazieren. Doch nicht nur die Motorradfahrer sind ein Zeichen dafür, dass der Frühling – wenn zunächst auch nur meteorologisch – begonnen hat. Ebenso kündete Magdeburgs Traditionseisdiele Bortscheller davon. Auch sie öffnete nach monatelanger Winterpause zur Freude vieler Eisliebhaber wieder die Türen. Die Warteschlange reichte zur Straße.

Nicht zu vergessen die Frühblüher, die überall sprießen. Krokusse hier, Schneeglöckchen da und auch die ersten Narzissen strecken ihre Knospen empor. Nun fehlt nur noch, dass Klärchen die Temperaturen in die Höhe treibt. Laut Wetterprognose stehen die Chancen dafür gut.

Einen schönen Wochenstart wünscht IhnenKarolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Vorlesestunde: Geschichten aus aller Welt werden in der Stadtbibliothek (Breiter Weg 109) von Muttersprachlern in Englisch und Deutsch gelesen. Los geht es um 16 Uhr.

Chor zum Mitsingen: Theater- und Musikpädagogin Christina Paul lädt heute ab 18 Uhr zum Mitsingen ein. Im „Chor für alle“ müssen keine musikalsichen Vorkenntnisse vorhanden sein. Jeder kann mitmachen. Treffpunkt ist das Netzwerk Freie Kultur, Breiter Weg 30.

Tanzen: Geswingt wird heute ab 19.30 Uhr im Moritzhof (Moritzplatz 1). Zunächst wird ein Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige angeboten. Gezeigt werden die Grundschritte und einfache Figuren des Lindy Hop. Ab 20.15 Uhr geht es ins freie Tanzen über.