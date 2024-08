das Spiel ist vorbei. Der Wettbewerb ist beendet. Eine Siegerin steht fest. Inhalt des Kontests: Wer entdeckt den ersten Supermarkt, in dem Zimtsterne und Lebkuchenbrezeln, Schokokugeln und Schokoladen-Weihnachtsmänner angeboten werden?

Und wieder stellen sich Fragen über Fragen: Ist das wirklich schon die Ware für die kommende Weihnachtssaison? Oder stammt das alles womöglich noch aus der Produktion der vergangenen Saison? Wie lang darf der Heimweg sein, damit die Schokokugeln auch bei unweihnachtlichen Temperaturen heil zu Hause ankommen? Hat der Handel womöglich diesbezügliche Temperatur-Weg-Tabellen für Hohlkörperfiguren und Dominosteine entwickelt? Und: Droht das Raum-Zeit-Kontinuum nicht zu kollabieren, wenn eines Tages die Sortimente von Ostern und Weihnachten einander überschneiden? Wird alles friedlich bleiben, wenn Weihnachtsmann und Osterhase im Magdeburger Supermarktregal aufeinandertreffen? Es gilt, an diesen Fragen dranzubleiben.

Wie Weihnachtsschokolade auch für Magdeburg produziert wird und warum schon jetzt, zeigen die Kollegen der Harzer Volksstimme in einem Beitrag mit Video.

Mit herzlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Was in Magdeburg los ist

Bands: Mit der Reihe der Magdebands hat der Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz eine Plattform für regionale Bands etabliert. Nächste Folge ist am 22.8. ab 20 Uhr. Mit dabei sind die Spontis und Copy Right.

Theater: Vorstellungen vom "Raub der Sabinerinnen" finden unter freiem Himmel im Möllenvogteigarten statt. Termine sind am 22. und 23. August um 19 Uhr und am 25. August um 17.30 Uhr.

CSD: Bis zum 25. August finden in Magdeburgs die CSD-Aktionstage statt. Auch am 22. August gibt es dazu Termine. Auf dem Programm steht eine Segnung und eine Diskussion.