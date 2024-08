Theater, Musik, Wissen, CSD, Party und mehr stehen unter anderem am 22.8.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 22. August 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Magdebands mit den Spontis und Copy Right auf dem Magdeburger Moritzhof

Mit der Reihe Magdebands hat der Moritzhof am Moritzplatz eine Plattform für regionale Bands etabliert. Nächste Folge ist am 22.8. ab 20 Uhr. Mit dabei sind die Spontis und Copy Right.

Die Wurzeln der Spontis liegen in der Big Band Aschersleben. Und auch wenn sie dieser immer noch treu sind, so sind sie mittlerweile obendrein als Quartett unterwegs. Denn die jungen Musiker:innen begeistern zusammen auf ihren Saxophonen. Neben Dixieland und Klassikern wie “Stand By Me” (Ben E. King) oder “Just The Two Of Us” (Grover Washington, Jr., Bill Withers) haben sie auch Pop zu bieten. Dazu gehören zum Beispiel “Toxic” von Britney Spears oder “Kunstfreiheit” von Danger Dan. Wenn ihr Fans von guter Stimmung und Instrumentalmusik seid, dann dürft ihr die Spontis nicht verpassen.

Copy Right gründete sich Anfang 2022 in der Oscherslebener Musikschule Kurt Masur, mit dem Zweck bei JugendMusiziert teilzunehmen. Bestehend aus Gitarrist Philipp und Sängerin Frieda, erarbeitete das Akustik-Duo in Windeseile ein umfangreiches Repertoire aus Rock- und Pop-Songs. Mit Stücken wie „Schön genug“ (Lina Maly), „Who Knew“ (P!nk) oder „Talkin`Bout A Revolution“ (Tracy Chapman) begeisterten sie nicht nur beim Regional-, Landes- und Bundeswettbewerb, sondern rockten auch die Bühnen daheim in Oschersleben und Umgebung. Ihr Veranstaltungsangebot bietet einen Einblick in ihr erfolgreiches JugendMusiziert-Programm, glänzt aber auch mit aktuellen Liedern aus ihrem Repertoire.

Segnung und Diskussion zu den CSD-Aktionstagen Magdeburg

Bis zum 25. August finden in Magdeburgs die CSD-Aktionstage statt. Auch am 22. August gibt es dazu Termine.

Um 17.30 Uhr heißt es vor der Kathedrale St. Sebastian am Sebastianbrunnen in Magdeburg "Queer blessing to go" statt. Unter dem Motto "Ihr seid ein Segen! Feier für Liebende" sind Personen in gleich- und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften eingeladen, den Segen Gottes für ihren gemeinsamen Weg zu empfangen. Die Veranstaltung bietet eine segensreiche Begegnung mit inspirierender Musik unter dem Zeltdach am Sebastianbrunnen. Musikalisch begleitet wird die Feier von Warnfried Altmann am Saxophon und Matthias Mück am E-Piano. Den Segen auf den Weg gibt Christoph Kunz, Seelsorger und Queerbeauftragter im Bistum Magdeburg. Die Veranstaltung dauert eine Stunde.

Von 19 bis 21 Uhr ist an der Ecke Leipziger Straße / Halberstädter Straße in Magdeburg eine Podiumsdiskussion "Queerer politischer Fortschritt: Ist er auch in Magdeburg möglich?" geplant. Trotz der Erfolge im Kampf für LGBTQIA*-Rechte wird eine beunruhigende Zunahme von Übergriffen und Diskriminierung beobachtet, die die Sicherheit sowie die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden queerer Menschen bedrohen. In Sachsen-Anhalt gibt es seit Jahren zahlreiche Forderungen. Auch Magdeburg, eine Stadt, die sich offen für Bundes- und Weltthemen zeigen möchte, steht vor bedeutenden Herausforderungen. In der Diskussion mit dem neuen Stadtrat sollen Themen aus den Programmen der verschiedenen Parteien, die in den kommenden Jahren in Magdeburg umgesetzt werden sollen, erörtert werden.

"Der Raub der Sabinerinnen" im Magdeburger Möllenvogteigarten

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert zeigt das Theater Poetenpack seine Schauspielinszenierungen in Potsdam, Magdeburg und auf zahlreichen Gastspielreisen quer durch Deutschland und in den angrenzenden deutschsprachigen Ländern. Das Jubiläum gibt Anlass, die Komödie "Der Raub der Sabinerinnen" über die Truppe des reisenden Theaterdirektors Emanuel Striese ins Programm aufzunehmen.

Dieser kann ebenfalls auf 25 ereignisreiche Jahre zurückblicken. Gerade hat er sich für ein Gastspiel im Schützenhaus einer kleinen Stadt irgendwo in der Provinz eingemietet, da lernt er auf einer Promotionstour durch die Stadt den Gymnasialprofessor Gollwitz kennen. Verschämt bekennt dieser sich zu einer „Jugendsünde“. Er habe als Student ein Römerdrama um den Heerführer Titus Tatius mit dem Titel „Der Raub der Sabinerinnen“ geschrieben, ein Stück, das aber bis auf das Dienstmädchen niemand kennengelernt habe.

Die Vorstellungen vom "Raub der Sabinerinnen" finden unter freiem Himmel im Möllenvogteigarten statt. Termine sind vom 21. bis 23. August um 19 Uhr und am 25. August um 17.30 Uhr.

Führung "Auf den Spuren Magdeburger Sportstätten in Cracau"

Am Donnerstag, den 22. August um 16:30 Uhr, leitet Roland Uhl eine thematische Stadtführung unter dem Titel "Auf den Spuren Magdeburger Sportstätten in Cracau" statt. Diese Veranstaltung wird von der Urania in Zusammenarbeit mit der AG Sportgeschichte durchgeführt.

Die Führung beleuchtet die sportgeschichtliche Bedeutung des Gebiets rund um die heutige Gaststätte Käseglocke für Magdeburg. Dabei wird an zahlreiche vergessene Sportstätten und Sportler der letzten 100 Jahre erinnert, darunter die alte Magdeburger Radrennbahn in Brückfeld und der Viktoria-Sportpark. Der Treffpunkt für die Veranstaltung ist der Eingang des Finanzamtes Magdeburg in der Herrenkrugstraße.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Interessierte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/25 50 60 anzumelden.

Treff der Briefmarkenfreunde in Magdeburg

Wer sich für Briefmarken oder Postgeschichte interessiert, ist beim Verein zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte an der richtigen Adresse. Jeden Donnerstag können in der Schwiesaustraße 4 ab 16 Uhr Erfahrungen aus- und Briefmarken getauscht werden.

Die nächste Briefmarkenbörse findet am 1. September in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in der Morgenstraße 3 statt.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Partys in Magdeburg

Strandbar: "M2 meets Standbar" heißt es am 22. August ab 18 Uhr am Petriförder. Bis 22 Uhr gestaltet *tba einen "After Work Beach".

Flowerpower: „Love, Peace and Rock'n'Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 ist am Donnerstag "Viva Latino" angesagt.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für das "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse Restkarten erhältlich.

Auch keine Tickets gab es mehr für "Deutschland grillt den Henssler" im Elbauenpark.