„Das letzte Kind trägt Fell“ – diesen Satz habe ich neulich bei einem Familiengespräch gehört und musste direkt schmunzeln. Gemeint war ein Kater, der nach dem Auszug der Kinder zum neuen Mittelpunkt des Haushalts geworden ist. Er wird verwöhnt, geknuddelt und bekommt mehr Leckerlis, als man zählen kann – und das völlig zurecht.

Auch ich kenne das: Der Hund meiner Schwester ist für mich wie ein „Neffen-Hund“. Wenn ich ihn sehe, wird gespielt und gefüttert, bis wir beide müde sind. Er weiß genau, wie er mich mit seinen großen Knopfaugen um den Finger wickelt – und ich lasse es gerne zu.

Doch so schön diese tierischen Beziehungen sind, sie erinnern auch daran, wie wichtig echte Verantwortung ist. Ein Haustier ist kein Deko-Objekt, sondern ein Familienmitglied mit Bedürfnissen. Es braucht Zeit, Liebe und Fürsorge – nicht nur Futter und einen Schlafplatz.

„Das letzte Kind trägt Fell“ ist also mehr als ein süßer Spruch. Es ist eine liebevolle Erinnerung daran, wie wertvoll Tiere sind – wenn man ihnen den Platz im Herzen gibt, den sie verdienen.

Liebe Grüße und einen guten Start ins Wochenende,

Romy Bergmann

Das steht am Wochenende an:

Konzert im Dom: „Mit drei Orgeln und zwei Saxophonen um die Welt“ – unter diesem Titel präsentieren Gert Anklam (Saxophon, Sheng) und Volker Jaekel (Orgel, Portativ) ein außergewöhnliches Konzertprogramm am 10.8. um 16 Uhr im Magdeburger Dom im Rahmen der Reihe "Orgelpunkt". Es verbindet klassische Werke, Weltmusik, Jazz und zeitgenössische Eigenkompositionen zu einer klanglich dichten und stilistisch vielfältigen Reise.

CSD-Aktionswoche: Im Rahmen der CSD-Aktionswochen lädt Magdeburg am Sonntag, dem 10. August 2025, zu zwei bunten Sportevents ein: Ab 13 Uhr startet das Pride-Minigolfturnier bei den Minigolffreunden Magdeburg (Lerchenwuhne 85). Unter dem Motto „Vielfalt trifft Präzision“ geht es um Spaß, Begegnung und kleine Preise. Teilnahme: 5 Euro. Ab 17 Uhr folgt das Rainbow-Bowling im Play Bowling am Pfahlberg. Teams treten in lockerer Atmosphäre gegeneinander an – mit viel guter Laune und Regenbogenflagge. Teilnahme: 17,50 Euro, Anmeldung per E-Mail an info@csdmagdeburg.de.

Vortrag: Botaniker Christian Golze hält am 10.8. um 15 Uhr einen spannenden Vortrag in die Gruson-Gewächshäuser Magdeburg ein. Unter dem Titel „Tropenwälder“ nimmt er die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch die faszinierende Welt tropischer Wälder. Der Vortrag findet in der Schönebecker Straße 129b statt. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird eine rechtzeitige Reservierung unter Tel. 0391 404 29 10 empfohlen (täglich außer montags, 10–17.30 Uhr).