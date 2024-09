der Tag neigt sich dem Ende zu, die Couch rückt in greifbare Nähe. Es könnte so entspannt sein. Wäre da nicht der knurrende Magen und die Herausforderung, noch eine Mahlzeit für die ganze Familie zu zaubern. Die ewig gleiche Frage: Was soll ich heute kochen?

Es darf nicht zu aufwändig sein, weil meist die Zeit fehlt, soll allen schmecken und am besten auch noch gesund sein. Gar nicht so einfach, da jeden Tag etwas Leckeres zu finden, was allen schmeckt. Natürlich gibt es die kleinen Verfechter, die kein Problem damit haben, in 98 Prozent der Fälle Nudeln mit Tomatensoße zu essen und damit vollkommen zufrieden sind. Ich liebe Nudeln auch. Mit Tomatensoße, mit Käsesoße, mit Pesto und vielen mehr. Trotzdem finde ich die Vorstellung, öfter als zwei Mal in der Woche das gleiche Gericht zu essen, doch eher langweilig.

Die Rezepte in diversen Magazinen sind meist ausgeklügelte Menüs, und wenn’s schon nicht bei der Beschaffung der Zutaten scheitert, dann an der investierten Zeit im Verhältnis zur Wertschätzung der versammelten Kinderschar. Diverse Küchenmaschinen brachten auch nur kurzfristig eine Lösung. Das Dilemma bleibt und heute Abend heißt es wieder, was soll ich kochen?

Was der Tag bringt

Neue Woche, neue Baustellen: Die Fuß- und Radwegbrücke über die Elbe am Herrenkrug ist vom 11. bis 13. September, 12 Uhr, wegen Brückenprüfarbeiten voll gesperrt. An den beiden Tagen zuvor sind Verkehrsraumeinschränkungen erforderlich. Die weiträumige Umleitung erfolgt über den Nordbrückenzug. Ein Teil des Großparkplatzes hinter dem Galeria-Warenhaus ist bis 11. Oktober nicht nutzbar. Grund sind Filmarbeiten, die voraussichtlich rund fünf Wochen in Anspruch nehmen. Ebenfalls wegen Filmaufnahmen sind auf mehreren Abschnitten der Bahnhofstraße am 10. und 17. September Intervallsperrungen von jeweils mehreren Minuten erforderlich.

Tanzen: Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Vernissage: Nachdem Bertolt Brecht („Dreigroschenoper“) 1941 als Exilant die USA erreicht hatte, boten sich ihm in den folgenden Jahren nur noch wenige Möglichkeiten, am Theater zu arbeiten. Die Ausstellung „Bertolt Brecht“s Paper War – Zeitunglesen im Exil Amerika 1941-1947“ beleuchtet seine literarischen Arbeiten in dieser Zeit. Am heutigen Montag wird die Schau um 17 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, eröffnet. Die Ausstellung wird bis 28. September gezeigt.