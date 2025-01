Historien-Streit um Breiten Weg / So steht es um die Fahlberg-List-Investion

Karolin Aertel ist Reporterin bei der Volksstimme in Magdeburg.

ich habe sie inmitten der derzeit noch grau-braunen Farbpalette der Natur erspäht – kleine Vorboten des Frühlings, ein paar bezaubernde Schneeglöckchen.

Noch sind sie ganz zart und scheinen gerade erst die Erde durchbrochen zu haben. Ihr Blütenkopf ist noch geschlossen, lässt aber erahnen, dass er sich bald entfalten will, um einem Lampenschirm gleich über dem Boden zu hängen. Diese dezenten Pflänzchen, von denen es mehr als 20 Arten und 500 Sorten geben soll, symbolisieren Unschuld und Zärtlichkeit. Sie stehen für Widerstandsfähigkeit, Optimismus und Hoffnung. Schließlich blühen Schneeglöckchen trotz Kälte, Frost und Schnee.

Nicht zuletzt ihrer Symbolik wegen und der Frühlingsgefühle, die bei ihrem Anblick aufkeimen, würde ich mich glatt als „Galanthophile“ bezeichnen. So nennen sich nämlich – abgeleitet vom botanischen Namen der Gattung Galanthus – Schneeglöckchen-Fans.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass auch sie einen Vorboten des Frühlings entdecken:Herzliche GrüßeKarolin Aertel

Das hat Magdeburg heute zu bieten

Sinfoniekonzert: Das 5. Sinfoniekonzert der laufenden Spielzeit mit der Magdeburgischen Philharmonie unter der Leitung von Corinna Niemeyer widmet sich heute ab 19.30 Uhr einem vielfältigen Programm, das unterschiedliche Epochen und Klangwelten verbindet. Gegeben wird das Konzert im Opernhaus des Theaters Magdeburg m Universitätsplatz 9.

Lesung: Harald Martenstein liest ab 20 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25. Der preisgekrönte Kolumnist stellt sein neues Buch „Es wird Nacht, Señorita – Gedanken über die Beglückung der Gegenwart“ vor.

Kabarett: Sebastian Hengstmann präsentiert sein drittes Soloprogramm "Niemand mag Klugscheißer". Die Vorstellungen findet ab 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 statt.

Erzählcafé: Im Jahr 2025 wird das 200-jährige Bestehen des Klosterbergegartens in Magdeburg gewürdigt. Im Erzählcafé Altstadt erläutert der Dom- und Stadtführer Gotthard Demmel die Geschichte des Parks. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Veranstaltungsort ist das Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro.

Taschenlampentour: Eine nächtliche Erkundung der Gruson-Gewächshäusern findet in der von 18 bis 21 Uhrin der Schönbecker Straße 129b statt. Eigene Taschenlampen können mitgebracht werden. Der Einlass ist zwischen 18 und 20 Uhr möglich. Der Eintrittspreis beträgt 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Gesprächsrunde: Ballettdirektor Jörg Mannes gibt um 19.30 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, Einblicke in die Welt des Balletts. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten. Mannes berichtet über seine Arbeit mit dem Ballett Theater Magdeburg und erklärt die Prozesse rund um Bühne, Bewegung und Choreografie.