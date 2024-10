Neues zum Neustädter See

Einst hochmotiviert gestartet, war ich nach einigen Monaten nicht mehr als eine Karteileiche im Fitnessstudio. Statt aktiv an Kraft und Konstitution zu arbeiten, überzeugte ich mit passiver und rein theoretischer Sportlichkeit.

Nun ist es kein Geheimnis, dass mit zunehmendem Alter auch die Zipperlein mehr werden. Es zwickt hier und kneift da. Und es wächst die Erkenntnis, dass es ohne Sport nicht besser wird.

Daher startete ich erneut den Versuch, eine vorbildliche Sportlerin zu werden. Das Beruhigende: Es geht nicht nur mir so. Im Fitnessstudio meines Vertrauens traf ich nun schon etliche bekannte Gesichter. So wird der Sporttempel auch zum Treffpunkt für Freunde und Bekannte. Unter dem Motto „geteiltes Leid ist halbes Leid“ steigert das die Motivation doch deutlich.

Man muss nur aufpassen, dass man bei all der Geselligkeit nicht vergisst auch Sport zu treiben.

Sportliche GrüßeIhre Karolin Aertel

Das hat Magdeburg heute zu bieten

Diskussionsabend: Das aktuelle Erstarken rechtspopulistischer politischer Strömungen in Deutschland und vielen weiteren Staaten ist der Ausgangspunkt für einen Diskussionsabend mit Frank Deppe in der Stadtbibliothek (Breiter Weg 109). Ab 19.30 Uhr fragt der viele Jahre in Marburg wirkende emeritierte Politikwissenschaftler, ob eine autoritäre Form des Kapitalismus droht.

Vortrag: Dr. Ulrike Theisen hält ab 14.30 Uhr im Kulturhistorischen Museum, Otto-von-Guericke-Str. 68-73, einen Vortrag unter dem Titel ,,Im Untergrund - Magdeburg von der Urgeschichte bis ins Mittelalter."

Lesung: Stefan Schomann ist jahrelang auf und an Flüssen gereist, von mächtigen Strömen wie dem Amazonas bis zur beschaulichen Hase im Emsland. Im Literaturhaus (Thiemstraße 7) berichtet er ab 19 Uhr im Rahmen der Landesliteraturtage vom Wesen der Flüsse.