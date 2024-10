Park-Ärger: Lösung für Brunnersiedlung in Sicht

Träume können soooo schön sein. Und ablenken. Zum Beispiel wenn man mitten im Berufsverkehr an der neuen Baustellenampel auf dem August-Bebel-Damm anstehen muss oder auf dem Ring vor der Brücke am Damaschkeplatz mit der nervigen Tempo-30-Zone ...

Wovon träumen Sie dann? Ich zum Beispiel davon, dass ich mit meinem Auto – anstatt mich über den Stau zu ärgern – gerade auf einer Fähre übers Mittelmeer Richtung Ibiza schippere, um dort – natürlich – schön Urlaub zu machen. Oder von Rostock aus die Fähre Richtung nach Dänemark und weiter nach Schweden nehme. Schön über die Ostseewellen gleiten ... Egal, Hauptsache weit weg von Baustellen, Blechlawinen und Umleitungen.

Mit dem Mietauto auf Mallorca übers Land zu fahren, Olivenbäume und Fincas am Wegesrand zu bestaunen macht auch mehr Spaß als die Großbaustelle an der Hallischen Straße anzustarren. Aber leider ... noch ist der Urlaub weit weg und das alles nur ein schöner Traum.

Immerhin: Planen dürfen wir schon mal fürs nächste Jahr. Dafür ist die Zeit günstig. Warum nicht – wenn schon im Stau ausharrend – gedanklich schon mal die Koffer packen? Los geht’s!

In diesem Sinne - herzliche Grüße für heute, Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Baustellen: Wegen Schäden auf der Ringbrücke über den Damaschkeplatz steht in beiden Richtungen bis auf Weiteres jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 30 Stundenkilometer reduziert. Ein Teilabschnitt der Rogätzer Straße ist noch bis 30. Oktober voll gesperrt. Grund seien Kranarbeiten zwischen Peter-Paul-Straße und Moldenstraße, heißt es aus dem Rathaus. Umleitungen würden ausgeschildert.

Lesung: Eine Buchvorstellung und Gespräch mit Reinhard Bingener gibt es um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Breiten Weg 109. Thema: Die Moskau-Connection. Das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit.

Märkte: Wochenmärkte laden am Dienstag auf dem Alten Markt (9 bis 16 Uhr), auf dem Marktplatz Kosmos-Promenade, am Neustädter Platz und am Nicolaiplatz - jeweils 9 bis 15 Uhr - ein.

Gesprächsabend: Dazu lädt der Evangelische Hochschulbeirat Magdeburg an diesem Dienstag um 19.15 Uhr im Gemeinderaum der Wallonerkirche, Neustädter Straße 6, ein. Das Thema lautet „35 Jahre Friedliche Revolution. Herbst 1989 und die DDR“.