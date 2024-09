Rohrbruch in diesem Shoppingcenter | Wo soll die geplante neue Schwimmhalle gebaut werden?

kein alarmierendes Summen, wenn sie im Anflug sind. Sie nähen sich ohne Vorwarnung und beißen erbarmungslos zu. Und auch das merkt man erst, wenn es längst zu spät sind. Kriebelmücken sind meine neuen Feinde.

Ihre „normalen“ Artgenossen, die Stechmücken, haben sich nachts durch ihr fieses Summen immerhin angekündigt. Und mich geweckt, bevor sie zustechen konnten. Auch wenn sie mir oft den Schlaf geraubt haben, so hinterließen sie zumindest nur ganz selten juckende Quaddeln. Doch sie haben mich in diesem Sommer nicht heimgesucht und stattdessen ihre lästigen Schwestern geschickt.

Und diese machen sich immer wieder heimtückisch über mein Blut her. Erst, wenn ich am Morgen danach nicht aufhören kann zu kratzen und die Schwellungen immer größer werden, bemerke ich die ungebetenen Gäste. Kriebelmücken werden übrigens vom menschlichen Schweiß angelockt. Was bin ich froh, dass die große Hitze endlich vorbei ist.

Ich wünsche Ihnen einen angenehm erfrischenden und mückenfreien Mittwoch.

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Internationales Chorfest: Mit dem Eröffnungskonzert heute ab 19 Uhr in der Johanniskirche startet das diesjährige Chorfest in Magdeburg. Bei diesem Konzert präsentieren sich sowohl internationale als auch regionale Festivalchöre, die zum ersten Mal auch gemeinsam auftreten werden.

„Sing'n'Drink“-Kneipen-Chor-Tour: Nach dem Eröffnungskonzert des Chorfestivals gibt es in den Lokalen am Hasselbachplatz Livemusik. Los geht's um 20 Uhr. Details finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite.

Offene Bühne: Alle zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Beginn in der Kunstkneipe in der Olvenstedter Straße 43 ist um 20 Uhr.