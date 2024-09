Musik, Wissen und Party - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 11.9.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Das Vokalensemble InTakt ist am Kneipenabend mit den Chören in Magdeburg dabei.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 11. September 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Internationales Chorfest in Magdeburg

Am Mittwoch, den 11. September 2024, um 19:00 Uhr findet in der Johanniskirche das feierliche Eröffnungskonzert des Internationalen Chorfestivals statt. Bei diesem Konzert präsentieren sich sowohl internationale als auch regionale Festivalchöre, die zum ersten Mal auch gemeinsam auftreten werden. Begleitet von künstlerisch inspirierten Projektionen der Künstlerin Kathrin Neumann-Taubert wird die Johanniskirche in besonderem Glanz erstrahlen und die Besucher auf ein abwechslungsreiches Chorfestival einstimmen. Unter den Chören des Abends sind der Kinder- und Jugendchor Magdeburg sowie der Copenhagen Girls Choir. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.

Im Anschluss an das Konzert, von 20:00 bis 22:30 Uhr, lädt das Festival zu einer „Sing'n'Drink“-Kneipen-Chor-Tour rund um den Hasselbachplatz ein. Verschiedene Bars und Kneipen in Magdeburg, darunter das Theatercafé im Schauspielhaus, M2, Hyde, Flower Power und die Sternbar, werden von Gesangs-Ensembles aus der Region und internationalen Chören mit einem vielfältigen Programm bespielt. Ob Gospel, Pop oder klassische Lieder – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Besucher können in entspannter Atmosphäre den Klängen lauschen, sich austauschen und sogar selbst mitsingen. Jede Location bietet ein einzigartiges musikalisches Erlebnis, von Vokalensembles bis hin zu Karaoke.

Sternbar: Vokalensemble InTakt und Mixed Choir Lira Chor sowie Karaoke

Theatercafe im Schauspielhaus: Männerstimmen und KlangSemble (Mitglieder des Neuen Magdeburger Kammerchores)

M2: Gospel Connection und Mixed Choir Lira sowie Gemeinsames Singen mit Christel Kanneberg und Karaoke

Flower Power: Klangdusche und The Kumasi Evangel Choir sowie Karaoke

Hyde: Klangkomplizen, Männerstimmen und Karaoke

„Die höflichen… Erinnerungen“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am 11. September 2024 von 19:30 bis 21:00 Uhr findet in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 in Magdeburg die Veranstaltung der Magdeburger Lesebühne „Die höflichen… Erinnerungen“ statt.

Die Lesebühne präsentiert eine abwechslungsreiche Darbietung selbstgeschriebener Texte, die mit viel Witz und scharfem Verstand vorgetragen werden. Die Mitglieder der Lesebühne, bestehend aus Lars Johansen, Sandy Gärtner, Leonard Schubert und Jessica Denecke, sind bekannt für ihre Leidenschaft für die Sprache und ihre Fähigkeit, Worte lebendig werden zu lassen. Die Veranstaltung lädt das Publikum ein, sich von humorvollen, nachdenklichen und träumerischen Texten mitreißen zu lassen.

Ausstellung "Synagogen in Polen und der Ukraine" im Magdeburger Moritzhof

Die Ausstellung "Synagogen in Polen und der Ukraine" von Marc Sagnol wird bis 18. September in der HofGalerie des Moritzhofs am Moritzplatz zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.

Marc Sagnol präsentiert die Ergebnisse seiner Reisen durch Polen und die Ukraine, auf denen er die Überreste jüdischer Kultur und Architektur, insbesondere ehemaliger Synagogen, dokumentierte. Seine Fotografien zeigen unter anderem Synagogen und jüdische Friedhöfe in Łódź, Rzeszów, Włodawa, und Zholkva. Die Fotos wurden mit einer analogen Kamera aufgenommen und von Sergej Shvedenko entwickelt.

Kleines Konzert in der Ambrosiuskirche

Es ist inzwischen zur schönen Traditionen. In den warmen Monaten des Jahres steht die St.-Ambrosius-Kirche immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr für Besucher offen. Das im Jahr 1877 geweihte Gotteshaus im neugotischen Stil lädt dann zum Besichtigen, zum Verweilen oder zum Gebet ein.

Und – das ist das besondere – auch zum Hören von Musik. Immer von 17 bis 17.30 Uhr gibt es ein kleines Konzert. Am 11.9. stehen Gesang und Orgel mit Dorothea Hartmann und Dorlies Bunge auf dem Programm.

Der Eintritt zu den Mittwochsmusiken ist grundsätzlich frei. Am Ausgang kann eine Spende hinterlegt werden. Diese soll für Erhalt und Restaurierung von Kirche oder Orgel eingesetzt werden.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 11. September. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Kunstpause im Magdeburger Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen

Unter dem Titel „Kunstpause“ finden mittwochs Führungen in einer der Ausstellungen des Kunstmuseums Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 statt. Erläutert werden jeweils ausgewählte Werke.

Die halbstündigen Führungen beginnen um 12.30 Uhr. Das Gebäudeensemble des Museums zählt zu den bedeutendsten romanischen Anlagen in Deutschland.

Textile Kunst von Heidi Groth in der Medizinischen Zentralbibliothek

Die Magdeburger Textilgestalterin Heidi Groth stellt bis 9. Oktober ausgewählte Arbeiten in der Medizinischen Zentralbibliothek der Uni Magdeburg auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 aus. Der Eintritt ist frei.

Heidi Groth wurde 1940 in Thüringen geboren. Nach Abschluss der Schule absolvierte sie eine Tischlerlehre, bevor sie von 1959 – 1963 Innenarchitektur an der Fachschule für Angewandte Kunst in Magdeburg studierte.

In den 1970iger Jahren begann sie autodidaktisch kleinere Stickereien zu fertigen. Ihr künstlerisches Schaffen umfasst Applikationen, Patchwork-Wandbehänge, Collagen, Stickereien und Assemblagen. Sie präsentierte ihre Arbeiten schon in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. Heidi Groth ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler.

Für die aktuelle Ausstellung hat die Künstlerin eine Auswahl ihres Schaffens zusammengestellt.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Mittwochs wird die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 in der warmen Jahreszeit jede Woche zum "Home sweet Home". Die Party beginnt um 18 Uhr. Am 11.9. sorgen Solvane, Klaus Lörrach und Berndt Bechstein für die Musik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Nachdenker: DJ Bugs legt auf, was die Gäste sich wünschen. Termin ist am 4.9. ab 20 Uhr im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Lasst uns in Frieden" mit Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz ab 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.