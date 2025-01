Insolvenzangst bei „Pfeiffers“: Ein Experte ordnet die Lage ein | So steht es um die Sauna in Olvenstedt

im Straßenverkehr kann man schon eine Menge erleben. Ganz gleich, ob man im Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist. Davon kann sicher jeder sein eigenes „Lied singen“. Den einen Tag jedoch, dachte ich meinen Augen nicht trauen zu können. Ich war von der Innenstadt in Richtung Stadtfeld mit dem Auto unterwegs und fuhr durch den City-Tunnel. Und mitten in der Röhre entdeckte ich einen Radfahrer, der rechts auf dem schmalen Gehweg, der für Notfälle dort angelegt ist, mir entgegen kam.

Ein Radfahrer im Tunnel – und dann noch als Geisterfahrer. Ich frage mich, wie der so falsch radeln konnte, dass er im Tunnel gelandet ist. Als „Abkürzung“ kann er ihn wohl kaum genutzt haben, schließlich geht es oben ja viel schneller. Und angesichts der Steigung am Tunnelausgang ist das auch für geübte Radfahrer kein „Zuckerschlecken“. Zumindest war der Geisterfahrer in einer sehr auffällig farbigen Lieferantenkleidung unterwegs. So war er wenigsten schnell erkennbar.

Ihnen wünsche ich heute einen schönen Tag.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Soloabend: Stephan Michme hat heute um 19.30 Uhr im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 mit dem Programm „Liebe quält“ einen Auftritt. Dabei setzt er sich mit den Widersprüchen des Lebens und der Liebe auseinander.

Konzert: Die britische Tribute-Band „Transmission – The Sound of Joy Division“ tritt diesen Dienstag ab 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1 auf und bringt die Musik der legendären Post-Punk-Band Joy Division auf die Bühne.

Kino: Einen Film im Kino noch vor dem offiziellen Filmstart sehen, das ist das Wesen der Preview. Wenn man nun vor dem Beginn der Filmvorführung noch nicht einmal weiß, um welchen Film es sich handelt – dann handelt es sich um eine Sneak Preview. Wer sich auf ein solches Abenteuer einlassen möchte, hat dazu am Dienstag im Magdeburger Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz gegenüber dem Hauptbahnhof die Gelegenheit dazu. Beginn ist am heute um 19.15 Uhr.