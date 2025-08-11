Als vor 100 Jahren Wasserflugzeuge auf der Elbe in Magdeburg landeten. / So steht es um die Ringbaustelle der MVB.

In der Bibel gibt es unter anderem die Geschichte von Hiob. Dessen Beziehung zu Gott wird auf eine harte Probe gestellt, als ihm nacheinander mehrere Boten schreckliche Nachrichten überbringen.

Daher kommt der Begriff der sogenannten Hiobsbotschaft, den wir heute immer dann benutzen, wenn jemand unverhofft eine Nachricht mit schwerwiegenden Folgen erhält. Warum ich das hier schreibe?

Nun, die Info über zwei weitere Brückensperrungen auf dem Magdeburger Ring werden sicher viele als eine solche Hiobsbotschaft empfunden haben. Schließlich bedeutet das für die meisten von uns große Entbehrungen auf ihrem täglichen Weg durch die Stadt.

Trotz allem Ärger darüber sollte man aber auch nicht vergessen, dass es am Ende „nur“ um Verkehr geht. Die Zeit der Sperrung des Damaschkeplatzes hat die Stadt auch überstanden.

Der biblische Hiob musste hingegen erfahren, dass er durch Kriege und Naturkatastrophen erst seine Viehherden, seine Knechte und schließlich seine Söhne und Töchter verloren hat. Das sind wirkliche Hiobsbotschaften.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen trotz allem Ärger einen schönen Wochenstart,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Schulstart: Die Busse, Bahnen und Straßen werden ab heute wieder deutlich voller sein. In den Schulen beginnt nach sechs Wochen Sommerferien wieder die Schule. Autofahrer sollten daher besonders im Bereich der Grundschulen aufpassen.

Tanzen: Swing in der Datsche heißt es heute in Buckau. Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Dieses Mal wird ab 19.30 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43 getanzt.

Ausstellung: Unter dem Titel "Beexhibition" lädt das Allee-Center, Ernst-Reuter-Allee 11, zu einer interaktiven Ausstellung rund um das faszinierende Leben der Honigbienen ein. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher in die Welt eines der wichtigsten Nutztiere unserer Natur eintauchen. Unter anderem gibt es ein Bienenlabyrinth und eine Duftorgel.