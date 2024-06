Giftraupen am Schauspielhaus | Hier konnten die Parteien bei der Wahl punkten

wenn Sie nur etwas Zeit bei Youtube oder Tiktok verbringen, dürften Ihnen Barbara, ihre Rhabarberbar und die dort einkehrenden Barbaren schon längst bekannt sein. Falls nicht, haben Sie etwas verpasst.

Selbst die New York Times hat kürzlich über den phänomenalen Erfolg des Zungenbrecher-Ohrwurms von Klavierkabarettist Bodo Wartke und Musiker Marti Fischer berichtet. Auch wer kein Wort Deutsch versteht, wird vom Rhythmus der beiden mitgerissen, die längst schon mit einem zweiten Teil des Barbara-Songs nachgelegt haben.

Als großer Freund von Alliterationen und intelligenten Reimen freue ich mich besonders, dass die witzige Nummer ein viraler Hit geworden ist. Menschen auf der ganzen Welt tanzen zu den Rhabarberbarbarbaren und erfreuen andere damit.

In solchen Momenten zeigen die sozialen Medien, dass sie eigentlich auch ein großes Potenzial als gemeinschaftsstiftendes Element haben. Schade eigentlich, dass sie viel zu oft für das Gegenteil genutzt werden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Mittwoch,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Fußball-EM: Ab Freitagabend rollt der Ball bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer. Das Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland wird um 21 Uhr angepfiffen. Die Magdeburger Volksstimme plant eine Übersicht von Public-Viewing-Angeboten. Veranstalter können heute bis 16 Uhr eine E-Mail an lokalredaktion@volksstimme.de schreiben und darin Veranstaltungsort mit Anschrift, Beginn, Eintritt (ja/nein) und telefonischen Kontakt für die Redaktion nennen.

Veranstaltung: Ein interkulturelles Sommerfest mit Tänzen, Livemusik und Kinderprogramm wird heute ab 15 Uhr im Park an der Festung Mark, Hohepfortewall 1, gefeiert.

Stadtgeschichte: Um „150 Jahre Berufsfeuerwehr Magdeburg“ geht es heute in der Mittwochsgesellschaft der Werderaner Freunde. Ab 18 Uhr spricht dazu Frank Kornfeld in der Kegelanlage in der Lingnerstraße 6.

Tanzen: Auf der Terrasse des Gesellschaftshauses an der Schönebecker Straße wird heute von 18 bis 22 Uhr wieder Tango getanzt. Zur Milonga lädt der Verein Tango Argentino Magdeburg ein. Anfänger erhalten eine grundlegende Einführung.

Gastfamilie: Welche Familie kann sich vorstellen, für einige Monate einer Schülerin oder einem Schüler aus dem Ausland ein Zuhause zu bieten? Die Organisation AFS sucht Menschen, die dazu bereit sind. Interessierte können dazu heute ab 19 Uhr den Stammtisch im „Sorbas“, Halberstädter Straße 37, besuchen.