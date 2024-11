ein besonderer Geburtstag steht an. Nicht meiner, sondern der von meinem Hunde-Neffen. Auch wenn seine Mama und ich nicht verwandt sind, bin ich quasi seine Tante und daher zu der Fete eingeladen. 13 Jahre alt wird der kleine Senior und seit über einem Jahr darf ich regelmäßig auf ihn aufpassen.

Zum Geburtstag bekommt er eine Torte, viele Leckerchen von den Gästen und noch mehr Aufmerksamkeit als sonst. Dass der geliebte Vierbeiner eine eigene Party bekommt, ist gar nicht so selten, wie oberflächliche Recherchen ergeben. Im Internet lassen sich zahlreiche Ratschläge finden, wie die tierische Party am besten funktioniert. Empfohlen werden Kuchen mit hundefreundlichen Zutaten, ein lustiges Motto oder ein Bälle-Bad für alle tierischen Gäste.

Das hat Magdeburg am Wochenende zu bieten:

Pilzberatung: Während allmählich bei der Pilzsaison der Endspurt eingeläutet wird, streifen noch immer Unentwegte durch die Wälder und Wiesen auf der Suche nach der nächsten Pilzmahlzeit. Damit es keine bösen Überraschungen gibt, bietet die Landeshauptstadt Pilzberatungen an. Die nächste findet im Gesundheits- und Veterinäramt an diesem Sonntag statt. Ein Pilzsachverständiger steht von 16 bis 18 Uhr zur Verfügung. Der Beratungsraum befindet sich im Untergeschoss des Amtes in der Lübecker Straße 32. Der Zugang ist neben der Hofeinfahrt in der Hugenottenstraße.

Party: „Die Kopfhörerparty Magdeburg“ steigt am heutigen Sonnabend ab 23 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Die Partygäste wählen aus, welchen Kanal und welche Musikstile sie hören wollen.

Rassegeflügel wird ausgestellt: Der Geflügelzüchterverein Olvenstedt veranstaltet eine Ausstellung im Bürgerhaus, Poststraße 17. Am Samstag von 10 bis 17 Uhr und Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Die Tiere werden bewertet, Kinder können basteln und an einem Quiz teilnehmen.