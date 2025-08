Gestern war ich vor einem Termin kurz im Hauptbahnhof, um in den Zeitschriftenladen zu schauen. Als ich wieder hinauseilte, bin ich erstmal wie in einem schlechten Film mit nicht wenig Tempo gegen eine Glasscheibe gelaufen. Zum Glück verhinderte die gekaufte Zeitung knapp, dass meine Stirn Bekanntschaft mit dem Glas machte.

Ohne groß darüber nachzudenken, bin ich dann einfach weiter marschiert. Schließlich ist so ein großer Bahnhof nicht gerade leer. Für jeden Umstehenden muss die Szene sicher amüsant anzusehen gewesen sein.

Dann machte ich mir Gedanken darüber, ob es vielleicht ein Sicherheitsvideo von dem Malheur gibt. Ich sah mich schon in irgendwelchen Pannen-Clipshows im Privatfernsehen unfreiwillig auftreten.

Die Deutsche Bahn kann sich in jedem Fall über ihr gewissenhaftes Reinigungspersonal freuen. Das hat die Glasscheibe schließlich so gut geputzt, dass sie für mich unsichtbar war. Und das ist doch auch was Gutes.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen heute den richtigen Durchblick!

Ihr Stefan Harter

Das bringt der Mittwoch:

Theater: Mit dem Klassiker „Die drei Musketiere“ nach Alexandre Dumas eröffnet das Sommertheater Magdeburg des Poetenpacks seine diesjährige Spielzeit in Magdeburg. Die Premiere der rasanten Mantel-und-Degen-Komödie findet am 6.8. im Garten der Möllenvogtei am Dom statt – einem atmosphärischen Ort, der sich bestens für das historische Spektakel eignet. Insgesamt sind zehn Vorstellungen bis zum 17. August geplant, immer mittwochs bis samstags um 19 Uhr und sonntags um 17.30 Uhr.

Konzert: Magdeburg ist Gastgeber der 71. Internationalen Orgeltagung. Für den 6.8. stehen in diesem Rahmen auch zwei besondere Konzerte auf dem Programm. Um 17.30 Uhr laden die Teilnehmer des Meisterkurses für Orgel zu einem öffentlichen Studio-Konzert im Magdeburger Dom ein. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Kollekte zugunsten der Magdeburger Dommusik gebeten.

Partys:Insel der Jugend: Am 6.8. wird Bergfest der Woche auf der Insel der Jugend gefeiert. Die Party in der Maybachstraße 8 steigt von 18 bis 24 Uhr. Die Partyreihe steht unter dem Titel "Home sweet Home".Nachdenker: Im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 heißt es "Wünsch dir was" mit DJ Bugs. Beginn ist um 20 Uhr.Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.