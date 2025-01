im Januar vor einem Jahr hielt der bekannte Sportkommentator Marcel Reif eine Rede im Bundestag. Er erzählte von seinem Vater, Leon Reif, der den Holocaust überlebt hat.

Der Terror der Nationalsozialisten hat ihm und seiner Familie schreckliches Leid zugefügt. Er hat es sein Leben lang mit sich getragen. Doch er entschied sich, nicht darüber zu sprechen.

Mit diesem Schweigegelöbnis wollte er verhindern, „dass auch noch seine Kinder von den furchtbaren Schatten heimgesucht, gequält werden, die seine Kindheit und Jugend verdunkelt, zerstört hatten“, so der Sohn über seinen Vater.

Aber Leon Reif hat dann doch nicht ganz geschwiegen. In einem kurzen Satz hat er zusammengefasst, was ihm als Überlebenden wichtig war, was Wegweiser für seine Kinder und Kindeskinder sein sollte. Es sind drei Worte auf Jiddisch: „Sej a Mensch!“ - „Sei ein Mensch!“

In diesen dunklen Tagen in Magdeburg wirkt dieser Satz wie eine Leuchtspur. Wir müssen nur Mensch sein miteinander, das heißt liebevoll und fürsorglich und dankbar. Dann haben Hass und Gewalt keinen Platz zwischen uns, dann können Wunden verheilen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was das Wochenende bringt

Eine Stadt für alle: Im Rahmen der Aktionswoche „Eine Stadt für alle“ sind am heutigen Sonnabend mehrere Bürgeraktionen im Stadtgebiet geplant. Dabei soll ein Zeichen für ein weltoffenes und tolerantes Magdeburg gesetzt werden. Unter anderem gibt es Aktionen am Alten Markt, Hasselbachplatz, Bahnhof Neustadt, Buckau und Sudenburg. Hintergrund ist ein angekündigter Aufmarsch von Rechtsextremen durch die Stadt.

Trödeln bis tief in die Nacht: In den Messehallen in der Tessenowstraße ist am heutigen Sonnabend wieder ein Nachtflohmarkt geplant. Von 15 bis 23 Uhr können die Besucher ausgiebig stöbern und feilschen. Es werden rund 250 Händler erwartet. Der Eintritt kostet regulär 4 Euro. Kinder bis 14 Jahre müssen nichts zahlen.

Vogelwelt auf der Spur: Die Magdeburger Vogelwelt steht im Mittelpunkt eines Familienspaziergangs an diesem Sonntag um 14 Uhr. Der Ökologe und Buchautor Ernst Paul Dörfler lädt ein, um gemeinsam Vögel zu entdecken, die den Winter in der Elbestadt verbringen. Treffpunkt ist an der Freitreppe am Adolf-Mittag-See im Stadtpark Rotehorn. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.