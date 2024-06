nein, so haben sich die Kinder das bestimmt nicht vorgestellt. Der ungemütliche Start am Mittwoch mit Nieselregen und einem Himmel grau in grau machte noch nicht so recht Lust aufs sommerliche Ferienvergnügen.

Einen Tag noch hat Petrus Zeit, sich zu besinnen und den Schulkindern den Start in die wohlverdienten Ferien mit Sonnenschein und baderattenfreundlichen Temperaturen zu versüßen. Am Freitag gibt’s die Zeugnisse, dann sind sie da, die großen Sommerferien. Endlich!

Denn es wird schon lange eifrig geplant und die Vorfreude ist eh schon riesengroß: Wo geht es hin? An die Ostsee? Zum spannenden Städtetrip oder in die Ferienfreizeit mit anderen Kindern? Auch vor der eigenen Haustür in und um Magdeburg gibt es so viel zu entdecken!

Bis Anfang August ist Zeit, die Ferienpläne in die Tat umzusetzen. Und gleich zu Beginn gibt es auch eine gute Nachricht: Ab Samstag geht es mit den Temperaturen und Sonnenstunden (bis auf kleine Aussetzer) schon bergauf – nächste Woche Sommer satt, so die Wetterfrösche Recht behalten.

Also: Auf ins Vergnügen und viel Spaß, wünscht Ihre

Was der Tag bringt

Führung: Der Soldatenalltag in preußischen Garnisonen ist an diesem Donnerstag Thema einer Stadtführung der Urania. Denn Magdeburg war im 18. Jahrhundert die stärkste preußische Festung, Tausende Soldaten lebten hier. Die Führung beleuchtet den Alltag der Soldaten und ihrer Angehörigen. So geht es um ihre Ausbildung, Bewaffnung, Ernährung, Gesundheit und ihr Familienleben. Ingo Bringezu erwartet Interessierte um 10 Uhr am Sudenburger Tor, Straßenbahnhaltestelle Domplatz. Um Anmeldung unter Telefon 0391/255060 wird gebeten. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Bilderbuchkino: Die Fahrbibliothek macht an diesem Donnerstag Halt in der Hugo-Junkers-Allee in Magdeburg-Nordwest. Zwischen 16 und 16.30 Uhr wird für Kinder ein Bilderbuchkino gezeigt. Der Bücherbus hält regelmäßig in verschiedenen Stadtteilen Magdeburgs.

Märkte: Bunte Wochenmärkte laden wieder zum Stöbern und Kaufen ein. An diesem Donnerstag sind die Märkte auf dem Alten Markt (9 bis 16 Uhr) sowie auf dem Marktplatz Kosmos-Promenade, dem Neustädter Platz und dem Nicolaiplatz (jeweils 9 bis 15 Uhr) zu finden.