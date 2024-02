Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

es ist schon spannend, was es alles für Themen für Studien und Analysen gibt. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass die Farbe Ihres Autos durchaus Einfluss auf die Unfallwahrscheinlichkeit haben kann? Eine Studie, die vom Unfallforschungszentrum der Monash University in Melbourne durchgeführt wurde, fand heraus, dass weiße Autos etwa zehn Prozent seltener in einen Unfall verwickelt sind als Fahrzeuge in wie Schwarz, Blau, Grau, Grün oder Rot. Dazu wurden etliche Unfalldaten ausgewertet. Eine weitere Studie der University of Auckland kam zum ähnlichen Ergebnis. Grund sei die bessere Sichtbarkeit.