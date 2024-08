Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Was für Weihnachten gilt, kann auch für den Jahresurlaub nicht schaden. Während die Kollegen nach und nach erholt und braun gebrannt aus den Ferien zurückkommen, habe ich sie noch vor mir. Und übe mich in Geduld.

Noch gut dreieinhalb Wochen dauert es, bis ich meine Sehnsucht nach Meer endlich wieder stillen kann. Doch das Warten lohnt sich. Ende September ist es zwar nicht mehr ganz so warm. Aber eben auch nicht mehr so voll am Ostseestrand. Ich liebe die Ruhe am Meer, kann stundenlang am Wasser entlangspazieren, dem Rauschen der Wellen lauschen und die salzige Luft auf der Haut genießen. So langsam zähle ich nicht mehr die Wochen, sondern die Tage ...

Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen entspannten Mittwoch. Bei den warmen Temperaturen kommt zumindest vom Wetter her auch in Magdeburg Urlaubsfeeling auf.

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Konzert: Das letzte Hutkonzert der Saison ist für heute im Café Treibgut angekündigt. Beginn ist um 19 Uhr in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen. Auf der Bühne steht an diesem Abend das Eddie-Weimann-Trio.

Offene Bühne: All zwei Wochen gibt es bei in der Kunstkneipe Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Auch heute. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Spätsommerabende: Der Sommer biegt auf die Zielgeraden ein. Die lauen Sommerabende laden dazu ein, Zeit draußen zu verbringen. Magdeburg bietet eine Vielzahl an Outdoor-Bars und Biergärten, in denen sich eine schöne Zeit bei kühlen Getränken verbringen lässt.