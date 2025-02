nun kam er doch noch wieder - der Schnee. Mit Neuschnee und Dauerfrost hat sich der Winter zurückgemeldet. Dabei hatte ich gehofft, dass es das gewesen ist mit Schnee. Denn ich freue mich angesichts der Frühblüher schon auf den Frühling.

Doch noch ist eben Winter. Und auch heute muss bei bis zu zwei Grad Celsius noch mit etwas Schneegeriesel gerechnet werden, sagen Meteorologen voraus. Für den Winterdienst der Stadt heißt es also weiter Obacht halten und Einsätze fahren.

Bis Ende Januar hatte der Winterdienst seit Beginn der Winterperiode übrigens rund 600 Tonnen Auftausalz und etwa 50 Tonnen Splitt verbraucht. Das bisschen Schnee jetzt muss keine Sorgen bereiten, laut Stadtverwaltung lagen Ende Januar in den Lagerhallen des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes noch rund 1.700 Tonnen Natriumchlorid-Auftausalz sowie 350 Tonnen Splitt. Und nachbestellt werden könne zudem, heißt es aus dem Rathaus. Das sollte also reichen.

Ihnen wünsche ich einen rutschfreien Tag

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Show: Irina Titova gastiert heute um 19.30 Uhr mit ihrer Sandmalerei-Show „Queen of Sand – Es war einmal in Hollywood“ in Magdeburg. Die Veranstaltung findet in der Pauluskirche in der Goethestraße 25 statt. Die Show verbindet Kreativität und Nostalgie, indem sie berühmte Filmszenen in neuer Form interpretiert. Beginn um 19.30 Uhr.

Pop: Das Symphonic Pop Ensemble gibt heute ein Konzert im Konservatorium „Georg Philipp Telemann“ in Magdeburg. Die Aufführung findet im Konzertsaal in der Breiten Weg 110 statt. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten. Die Veranstaltung findet zu zwei Uhrzeiten statt: um 18.30 Uhr und um 20 Uhr.

Kabarett: Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bietet scharfsinnige Gesellschaftskritik und humorvolle Analysen des aktuellen Zeitgeschehens. Auf der Bühne stehen Marion Bach und Heike Ronniger, begleitet von den Musikern Oliver Vogt und Christoph Deckbar, die sich alternierend abwechseln. Die Regie führt Frank Voigtmann, der auch gemeinsam mit Robert Schmiedel das Buch verfasst hat. „Kein Verstand in Sicht“ wird unter anderem heute und am 21., 22. und 27. Februar sowie am 7., 13., 14., 19., 21. und 29. März um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a gezeigt.

Verkehr 1: Wegen zweier Großveranstaltungen heute Abend ist mit Verkehrsbehinderungen in der Stadt zu rechnen. Heute Abend spielt der 1. FC Magdeburg gegen Köln (18.30 Uhr/Avnet-Arena). Ab 20 Uhr tritt Andrea Berg in der benachbarten Getec-Arena auf.

Verkehr 2: Im Tagesverlauf des heutigen Freitags enden die Kanalarbeiten der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) in der Sandtorstraße. Im Anschluss sei die Straße wieder vollständig befahrbar, teilte ein Pressesprecher der Stadt Magdeburg dazu mit.