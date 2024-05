an der Elbe zwischen Buckau und Fermersleben stehen zwei uralte Pappeln. Sie bilden ein Spalier für die Fußgänger und Fahrradfahrer, die hier unterwegs sind.

Vielleicht zum hundertsten Mal sind die Baumgeschwister in diesem Frühjahr erblüht. Ihr dichtes, grünes Blätterwerk raschelt im Wind. Im Muster ihrer Rinde sind unzählige Geschichten gespeichert.

Jedes Mal, wenn ich durch die beiden Bäume spaziere, muss ich kurz innehalten. Was mögen sie schon alles erlebt haben? Wie viele Schiffe haben sie die Elbe hinabgleiten sehen? Wie vielen Wanderern spendeten sie Schatten und Rast?

Wie viele Liebespaare haben sich hier das erste Mal geküsst? Wie viele Vögel sind auf einem der Äste gelandet und haben zum Sonnenuntergang gesungen?

Bestimmt eine ganze Menge und hoffentlich noch zahlreiche mehr. Diese Bäume schenken dem Zusammenleben in unserer Stadt so viel – frische Luft und Kühle. Schutz vor Regen und Sonne. Etwas Beständiges, wo sich so vieles verändert.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Blitzer in Magdeburg: Das Ordnungsamt hat über die geplanten Standorte für Geschwindigkeitsmessungen in dieser Woche informiert. So sollen die mobilen Blitzer in der Leipziger Chaussee (50 km/h), Lerchenwuhne (30 km/h), Hellestraße (30 km/h) und Alt Salbke (30 km/h) aufgebaut werden. An Fahrzeugführer wird appelliert, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu beachten.

Nächtliche Sperrung auf dem Ring: Von Dienstagabend bis Freitagmorgen wird ein Abschnitt des Magdeburger Rings (B 71) in den Nächten für den Verkehr voll gesperrt. Es geht jeweils um den Zeitraum von 21 Uhr und 5 Uhr. Betroffen ist der Bereich zwischen Wiener Straße und Salbker Chaussee. Grund sind Asphaltsanierungsarbeiten.

Angebote für Ferienkinder: Der Elbauenpark lädt Jungen und Mädchen heute zu einer „Entdeckungstour Wasser“ ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Gartenhaus. Die jungen Besucher können die vielen Lebewesen im Wasser genauer unter die Lupe nehmen. In der Stadtbibliothek im Breiten Weg gibt es heute ein Bilderbuchkino. Um 16 Uhr wird aus „Post für dich“ gelesen.

Erzählcafé zur Salbker Geschichte: Der Verein Aktion Musik lädt heute um 15 Uhr zu einem Erzählcafé in das Gröninger Bad ein. In gemütlicher Atmosphäre soll an die (Alltags-)Geschichte von Salbke erinnert werden. Interessierte Bürger, die selbst etwas beizutragen haben oder einfach nur zuhören wollen, sind herzlich eingeladen.