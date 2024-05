Camping hat spätestens in der Corona-Zeit deutlich zugenommen. Immer mehr Menschen haben die Freiheit dieses Reisens für sich entdeckt und steuern immer häufiger Campingplätze an. Vielerorts hat die Saison auf den Campingplätzen zu Ostern begonnen. Und zu Pfingsten wird ein Besucheransturm erwartet.

Auch in Magdeburg gibt es bei Campern beliebte Anlaufstellen. So etwa der Campingplatz am schönen Barleber See oder die Stellplätze am Petriförder und am Winterhafen. Hier stehen schon wieder zahlreiche Touristen mit ihren Wohnmobilen, genießen das aktuell schöne Wetter und erkunden die Landeshauptstadt mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten und ihrer reichen Geschichte. Ihnen sei an dieser Stelle mal ein herzliches Willkommen gesagt. Genießen Sie Ihren Besuch bei uns.

Ihnen wünsche ich einen sonnigen Start in die neue Woche.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Verkehr: In der Baustelle auf dem Ring im Norden der Stadt gilt ab dem heutigen Montag eine neue Verkehrsführung. Der Verkehr in Richtung Barleben wird auf die frisch sanierte Gegenfahrbahn umgeleitet. Die Richtungsfahrbahn Barleben wird komplett gesperrt und in den nächsten Wochen saniert. Dafür müssen die Auf- und Abfahrten zur A2 im Baustellenbereich gesperrt werden. Der Verkehr, der aus Magdeburg kommend auf die A 2 fahren möchte, wird über die Anschlussstelle Kannenstieg umgeleitet. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, auf der B189 zunächst Richtung Stendal zu fahren und an der Anschlussstelle Barleben-Nord zu wenden und zurück nach Magdeburg zur A 2-Anschlussstelle Magdeburg Zentrum zu fahren.

Offene Bühne: „Kerben - Open Stage“ im Schauspielhaus geht diesen Montag in eine neue Runde. Der Eintritt ist frei. Die Reihe bietet talentierten Musikern die Möglichkeit, live Musik zu spielen. Zuhörer sind willkommen, dabei zu sein. Während der Veranstaltung teilen sich bekannte und unbekannte Künstler die Bühne. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Konzert: „Ein wahres Elend – der verdammte Krieg“, so lautet der Titel, den das Forum Gestaltung den Gedenkkonzerten gab, mit denen es jährlich wiederkehrend an die zwei unvorstellbaren Zerstörungen von 1631 und 1945 und an das Leid der vielen Opfer diesen Montag erinnert. Es spielen Warnfried Altmann am Saxofon und Hermann Naehring am Schlagwerk. Zudem wirken die Hamburger Sopranistin Johanna Mohr und der Lyriker Mohamad Issa mit. Beginn ist um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10.

Gut zu wissen

Wenn Sie ein Fahrrad möchten, sollten Sie sich den Mittwoch (15. Mai) im Kalender anstreichen. Ab 15 Uhr versteigert die Bahn auf dem Konrad-Adenauer-Platz Fundrahrräder. Über 40 Fahrräder werden meistbietend versteigert. Deren Zustand ist ganz unterschiedlich: Neben sehr gut erhaltenen Fahrrädern werden beispielsweise auch Räder angeboten, die vor allem als Ersatzteilspender verwendet werden können.