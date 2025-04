Sie kennen das vielleicht auch: Rituale haben so ihre Bedeutung und vererben sich bisweilen über Generationen. Den einen lassen sie kalt. Den anderen beschäftigen sie - hin bis zu marottenähnlichem Verhalten. Der heutige Montag läutet die Karwoche ein – und Sie wissen es möglicherweise: In der soll man ja bekanntlich keine Wäsche waschen. Die Begründungen sind verschieden. Vom „Konzentrieren aufs Wesentliche“ bis hin zum „drohende Unheil“ - wenn man doch wäscht – reicht da die Spannbreite. Wie man es damit hält, muss natürlich jeder selbst wissen – ob nun besonder gläubig oder nicht.

Ich möchte mit diesem kleinen Hinweis auf Rituale eigentlich nur ein bisschen Lebenshilfe für den Alltag weitergeben. Sollten Sie nämlich in dieser Woche ausnahmsweise mal keine Lust aufs aufwendige Wäschesortieren, anstrengende Waschen und – noch schlimmer – zeitraubendes Bügeln haben, so gibt es nun eine perfekte Ausrede.

Falls Ihre Untätigkeit jemandem auffallen sollte, tippen Sie einfach lässig auf die Karwoche verweisend auf einen Kalender und bleiben dann genau wie Ihre Liebsten locker auf dem Sofa sitzen. Das schont nebenbei die Umwelt – und auch Hoffnung ist in Sicht: Der Osterhase bringt ja nicht selten auch was Neues zum Anziehen.

Eine entspannte Woche wünscht Ihnen

Rainer Schweingel

Tipps für den Tag

Verkehr: Noch bis 17. April ist ein kurzer Abschnitt der Halberstädter Chaussee stadteinwärts gesperrt. Hier sind Anschlussarbeiten der SWM zwischen der Königstraße und der Wanzleber Chaussee erforderlich. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert.

Ausstellung: Noch bis morgen läuft in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal eine Ausstellung mit dem Titel „Starke Frauen, Starke Forschung“ gezeigt. Im Mittelpunkt stehen Mitarbeiterinnen des Fraunhofer IFF Magdeburg. Die Ausstellung gibt in Form kurzer Porträts Einblick in deren berufliche Wege, Forschungsfelder und Aufgabenbereiche. Die Ausstellung läuft in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal an der Breitscheidstraße 2.